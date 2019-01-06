雷／「你們全是人渣！」　日劇《3年A班》怪體操吸睛…老師XX學生日網炸裂

▲《3年A班》首播，老師在學生畢業前10天引爆炸彈綁架。（圖／翻攝自日網／NTV）

記者陳芊秀／綜合報導

日劇《3年A班～從現在起，大家都是人質》新年就見紅破戒！該劇作為2019冬季開播的新戲，6日晚間首播就驚呆日網，男主角菅田將暉演技爆發力全開，雖然扮演高中老師，卻在畢業前夕綁架全班29名學生，宣布：「從現在起大家都是我的人質。」首集更出現開殺戒的驚悚場面，血腥程度逼網友想起恐怖電影《惡之教典》，更成為日本推特熱搜的關鍵字。

*****以下有第一集雷，敬請斟酌閱讀*****

菅田將暉過去學生形象濃厚，現在升格扮演美術老師，原本在高中校園並不起眼，沒想到在畢業前10天，突然發狠宣告全班29名學生成為人質，並引爆炸彈，逼3年A班學生關在教室中。學生們在他的「挾持」之下，和諧的關係逐漸露出醜陋的一面，並逐步揭開女學生自殺的內幕。

第一集開頭，教師全員集合做晨間體操，背景音樂不但捨棄過去的廣播體操歌，用的是女團「欅坂46」的名曲《不協和音》，老師們動作一致，又為黑色劇情增添違和感，網友笑虧「這個體操規格太高」、「這是體操太神了！」





除了神體操吸睛，菅田將暉要求3年A班同學說出女同學上白石萌歌為何要自殺，只要回答不出來，就要指名一名學生死亡，眼看學生驚慌中指著班長永野芽郁，沒有半個人幫忙說一句話。他悲憤落淚，「你們一個個都是人渣！只要自己得救了，別人怎麼樣都無所謂嗎？真變態耶！為什麼有這麼悲哀的想法，欠反省，也就是沒有自己的想法！……過去的自己造就現在的自己，所以逃避過去的你！你！你！無比幼稚就像小孩，到底憑什麼畢業！」他強逼學生面對，校外則有警察潛入救援，為了警告不得介入，冷言宣告「你是第一個犧牲者」，接著舉刀揮向男學生，一刀插入學生胸口，開了第一殺戒。

▲菅田將暉扮演不起眼美術老師，引爆炸彈後性格全變。（圖／翻攝自推特）

▲菅田將暉首集最後舉刀開了殺戒。（圖／翻攝自推特）

該劇除了菅田將暉擔任老師，「3年A班」學生更是個個大有來頭，包括自殺學生是《繼母與女兒的藍調》上白石萌歌，班長是晨間劇《一半藍色》大紅的永野芽郁，還有AKB48前成員川榮李奈、《花過天晴》今田美櫻、《早安起床號》福原遙、《哥哥太愛我了怎麼辦》片寄涼太、《法醫女王》神尾楓珠、《白夜行》今井悠貴、《所羅門的偽證》望月步等、《翱翔於天際的夜鷹》富田望生，全都是近年竄起的新生代演員。該劇學生選角事前被稱讚「全班高顏值」，不過開播後劇情比觀眾想像中更出乎意料，被形容宛若《惡之教典》、《告白》、《大逃殺》的綜合體，甚至有人預測「一集死一個人」，下集預告老師染血登場，還有片尾畫面「太過陽光」，90分鐘劇情被讚毫無冷場。

▲《3年A班》被網友想起恐怖電影《惡之教典》。（圖／翻攝自推特）

▲《3年A班》學生選角個個大有來頭。（圖／翻攝自日網／NTV）