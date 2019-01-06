子瑜「裙子缺一角」辣露絕對領域！　腿上15CM白皙蜜大腿見光

記者蕭采薇／綜合報導

南韓金唱片大賞專輯部門頒獎典禮6日舉行，各組藝人魚貫入場。其中防彈少年團（BTS）出場時不同於眾家歌手走霸氣酷帥路線，而是搞笑的讓V背著SUGA出場，其他成員則化身保鑣。TWICE則身穿小女人風格裙裝，成員子瑜更是大膽露出「絕對領域」。

▲TWICE子瑜裙子缺一角，辣露「絕對領域」。（圖／翻攝自JTBC）

防彈少年團（BTS）前一晚同樣出席了音源部門的頒獎典禮，當時他們7人身穿西裝，走「總裁風」帥氣出場。隔天畫風立刻轉變，一向最淡定的成員SUGA，搞笑的讓V背著出場，還露出開心的「牙齦笑容」，一旁成員們也入戲的演出「保鑣」，被觀眾笑稱是「歷代級」出場。

▲防彈少年團SUGA被V揹出場，其他成員搞笑演出保鑣。（圖／翻攝自JTBC）

TWICE則身穿小女人風格裙裝，演出包括《What is Love?》等熱門夯歌。19歲的成員子瑜展露小性感，洋裝在裙角挖空了一塊三角形，露出腿上15公分的「絕對領域」。而她們演唱時，麥克風不斷傳出喘息聲，也讓粉絲聽了心疼說：「真的很辛苦的表演。」但也認證TWICE是開全麥演出。

▲TWICE子瑜（左四）裙子缺一角，辣露「絕對領域」。（圖／翻攝自JTBC）

▲TWICE子瑜（右三）裙子缺一角，辣露「絕對領域」。（圖／翻攝自JTBC）