完美示範「抒情歌也很洗腦」！揭開音源女王Heize的音樂世界

文/多雲時晴

2018年5月4日,Heize來臺灣參加「讚聲演唱會」,購票前,對Heize的印象還停留在第二季的《Unpretty Rapstar》,那位在初次「One take Mission」中負責開頭的女Rapper,那位在「Diss Rap Battle」中渾身充滿殺氣的HipHop歌手。

▲Heize去年來台開演唱會。(圖/寬宏藝術提供)

從購票到入場前的幾個月,作為演唱會的預習,我開始大量聆聽Heize的作品,才赫然發現她早已拔下許多外在的刺,轉化為音樂與情感的細膩溫柔。記得演唱會的串場時間,Heize還告訴我們,她有一個不插電的冰箱,專門裝著她所喜愛的雪寶娃娃。這種「反差萌」的魅力,不僅喚起台下的陣陣尖叫,也牢牢套住粉絲的心。

從去年初到年底剛發行的新作品,Heize的歌聲悄悄地陪我度過這一年。在逐步入坑的過程中,希望我的聆聽經驗,能成為更多人走入Heize音樂世界的指引。

《You, Clouds, Rain》/ 《Star》:我的入坑曲



《You, Clouds, Rain》音源一上架後,便成為下雨天的代表歌曲,許多人即使不認識Heize,也能哼上一兩句副歌:

「비도 오고 그래서 / 네 생각이 났어 / 생각이 나서 그래서 / 그랬던거지 / 별 의미 없지(因為下雨了/ 所以想起了你 / 因為想起你 / 才會這樣 / 沒有什麼特別的含義)」。

頂真句法的使用,增添了歌曲琅琅上口的程度,讓旋律能輕易隨著歌詞嵌入腦海,並在層層遞進中走入記憶的深處。MV的灰色調、窗外下著雨的背景、並排的透明傘,配上Heize平緩的歌聲,是下雨天沉澱思緒的必備。同時,《You, Clouds, Rain》這首歌曲,也讓Heize在韓國公認榜單Gaon Chart中創下連續2週800萬以上串流量的紀錄,順利將她推上「音源女王」的寶座。

▲Heize成為音源女王。(圖/翻攝自Heize臉書)

《Star》在2016年12月以數位單曲的形式發行,比《You, Clouds, Rain》早了半年,但我卻較晚認識這首歌。初次聆聽《Star》,是因為意外點進2017年5月「KCON Japan」的舞台片段。在影片開始的三十秒內,不僅使我立刻被擄獲,更讓我完全折服於Heize的唱功之下。

其中,《Star》的Rap乍聽像充滿黏性的呢喃,細聽卻依然能清楚感受到每個字句的力度,並沒有因為抒情的曲風而降低。同時,在Heize辨識度極高的聲線下,與獨特的曲風交織後,開啟往後一系列「Heize式歌曲」的誕生。

《Don’t know you》/《Didn’t know me》:自責式情歌的代表作

我想,除了《You, Clouds, Rain》外,《Don’t know you》這首歌應該也是許多歌迷喜歡上Heize的理由。《Don’t know you》與《You, Clouds, Rain》同樣收錄在《/// (You Are Cloudy)》這張專輯中,而《Didn’t know me》則收錄在後一張專輯《Wind》。

儘管曲風差異甚大,但並列對談的理由,在於它們共同擁有情歌中少見的「自責式」描述。初次聽見《Didn’t know me》是在演唱會那日,聽完後就深深愛上。這是一首絕對抒情之作,副歌中「나빠」、「아파」等詞彙的反覆使用,讓當下聽不懂韓文歌詞的我,也能輕易掉入歌曲所營造的情感漩渦當中:「내가 더 나빠 더 나빠 / 너보다 나빠 더 나빠 / 네가 더 아파 더 아팠을걸 /이제 와 난 알아(是我更壞 / 比你更壞 / 你應該更難過吧 / 現在我知道了)」。

《Don’t know you》則是出自韓國知名製作人GroovyRoom之手,若沒有瞭解歌詞,或許只會覺得這是一首契合她女Rapper身分的帥氣作品。然而,細看副歌:「널 너무 모르고 / 네 맘도 모르고 / 네가 나에게서 멀어지고 있는 줄도

난 정말 모르고 / 네 선물 고르고 /네가 원했던 건 이런 게 아니었던걸(太不懂你 / 不懂你的心 / 就算知道你離我越來越遠 / 我真的不懂 / 選了你的禮物 / 卻不是你想要的)」。

(圖/記者張一中攝)

Heize的歌曲當中,女生的主體性是相當強烈的。對於「情傷」的詮釋,她往往跳離一般對於「心痛」、「觸景傷情」的描述,反而轉化為一種「自責式」的情緒:「是我更壞」、「是我不懂你的心」,不論這種自責是包裹在何種曲風中,都能使大眾透過她的堅強,體會更多的心疼。

不得不說,Heize作品特別出眾之因,絕對在於副歌的掌握。雖然是抒情歌曲,卻在她獨特的聲線中,以及洗腦的歌詞、旋律裡,有了不亞於舞曲的中毒性。

《First sight》:強勢回歸的音源女王



2018年12月14日,Heize發行全新數位單曲《First sight (첫눈에)》,並在香港場的MAMA頒獎典禮展現回歸舞台。在「雨」之後,Heize這次所歌詠的對象是「雪」。在韓文中,「第一眼」與「初雪」的發音近似,於是歌曲便運用這條連結,訴說在初雪的冬夜一見鍾情的故事。雖然音源發布時韓國的初雪已落,但相信未來每個冬季,《First sight》都將是必備的口袋情歌。

▲音源女王Heize去年底再度發行新歌《First Sight》。(圖/翻攝自Heize臉書)

去年五月份,走在明洞大街上,許多店家都不約而同播放著《Didn’t know me》。當下我感到非常驚奇,畢竟音源排行榜上,舞曲永遠顯得特別強勢;但慢慢思考後,卻又不這麼意外了。因為,不論是抒情性濃厚的情歌,抑或帥氣的HipHop曲風,Heize的聲線與歌曲總能交織出濃厚的都會感,並成為每個人口袋中,最適合隨身攜帶的聲音。

多雲時晴

白日是學院裡的文學研究生,夜晚是KPOP習舞者與聆聽者。在韓樂這塊海域潛水多年,終於浮出水面書寫,安撫自身躁動的靈魂。看更多請至粉絲團【癮韓】

想成為韓星爆爆特約寫手嗎?歡迎投稿報名【韓粉圈圈】►看更多多雲時晴專欄文章