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完美示範「抒情歌也很洗腦」！揭開音源女王Heize的音樂世界

癮韓 多雲時晴

白日是學院裡的文學研究生，夜晚是KPOP習舞者與聆聽者。在韓樂這塊海域..

文／多雲時晴

2018年5月4日，Heize來臺灣參加「讚聲演唱會」，購票前，對Heize的印象還停留在第二季的《Unpretty Rapstar》，那位在初次「One take Mission」中負責開頭的女Rapper，那位在「Diss Rap Battle」中渾身充滿殺氣的HipHop歌手。

▲▼Heize演唱會。（圖／寬宏藝術提供）

▲Heize去年來台開演唱會。（圖／寬宏藝術提供）

從購票到入場前的幾個月，作為演唱會的預習，我開始大量聆聽Heize的作品，才赫然發現她早已拔下許多外在的刺，轉化為音樂與情感的細膩溫柔。記得演唱會的串場時間，Heize還告訴我們，她有一個不插電的冰箱，專門裝著她所喜愛的雪寶娃娃。這種「反差萌」的魅力，不僅喚起台下的陣陣尖叫，也牢牢套住粉絲的心。

從去年初到年底剛發行的新作品，Heize的歌聲悄悄地陪我度過這一年。在逐步入坑的過程中，希望我的聆聽經驗，能成為更多人走入Heize音樂世界的指引。

《You, Clouds, Rain》/ 《Star》：我的入坑曲

《You, Clouds, Rain》音源一上架後，便成為下雨天的代表歌曲，許多人即使不認識Heize，也能哼上一兩句副歌：
「비도 오고 그래서 / 네 생각이 났어 / 생각이 나서 그래서 / 그랬던거지 / 별 의미 없지（因為下雨了/ 所以想起了你 / 因為想起你 / 才會這樣 / 沒有什麼特別的含義）」。

頂真句法的使用，增添了歌曲琅琅上口的程度，讓旋律能輕易隨著歌詞嵌入腦海，並在層層遞進中走入記憶的深處。MV的灰色調、窗外下著雨的背景、並排的透明傘，配上Heize平緩的歌聲，是下雨天沉澱思緒的必備。同時，《You, Clouds, Rain》這首歌曲，也讓Heize在韓國公認榜單Gaon Chart中創下連續2週800萬以上串流量的紀錄，順利將她推上「音源女王」的寶座。

▲女rapper Heize。（圖／翻攝自Heize臉書）

▲Heize成為音源女王。（圖／翻攝自Heize臉書）

《Star》在2016年12月以數位單曲的形式發行，比《You, Clouds, Rain》早了半年，但我卻較晚認識這首歌。初次聆聽《Star》，是因為意外點進2017年5月「KCON Japan」的舞台片段。在影片開始的三十秒內，不僅使我立刻被擄獲，更讓我完全折服於Heize的唱功之下。

其中，《Star》的Rap乍聽像充滿黏性的呢喃，細聽卻依然能清楚感受到每個字句的力度，並沒有因為抒情的曲風而降低。同時，在Heize辨識度極高的聲線下，與獨特的曲風交織後，開啟往後一系列「Heize式歌曲」的誕生。

《Don’t know you》/《Didn’t know me》：自責式情歌的代表作

我想，除了《You, Clouds, Rain》外，《Don’t know you》這首歌應該也是許多歌迷喜歡上Heize的理由。《Don’t know you》與《You, Clouds, Rain》同樣收錄在《/// (You Are Cloudy)》這張專輯中，而《Didn’t know me》則收錄在後一張專輯《Wind》。

儘管曲風差異甚大，但並列對談的理由，在於它們共同擁有情歌中少見的「自責式」描述。初次聽見《Didn’t know me》是在演唱會那日，聽完後就深深愛上。這是一首絕對抒情之作，副歌中「나빠」、「아파」等詞彙的反覆使用，讓當下聽不懂韓文歌詞的我，也能輕易掉入歌曲所營造的情感漩渦當中：「내가 더 나빠 더 나빠 / 너보다 나빠 더 나빠 / 네가 더 아파 더 아팠을걸 /이제 와 난 알아（是我更壞 / 比你更壞 / 你應該更難過吧 / 現在我知道了）」

《Don’t know you》則是出自韓國知名製作人GroovyRoom之手，若沒有瞭解歌詞，或許只會覺得這是一首契合她女Rapper身分的帥氣作品。然而，細看副歌：「널 너무 모르고 / 네 맘도 모르고 / 네가 나에게서 멀어지고 있는 줄도
난 정말 모르고 / 네 선물 고르고 /네가 원했던 건 이런 게 아니었던걸（太不懂你 / 不懂你的心 / 就算知道你離我越來越遠 / 我真的不懂 / 選了你的禮物 / 卻不是你想要的）」

▲▼南韓女歌手Heize聯訪。（圖／記者張一中攝）

（圖／記者張一中攝）

Heize的歌曲當中，女生的主體性是相當強烈的。對於「情傷」的詮釋，她往往跳離一般對於「心痛」、「觸景傷情」的描述，反而轉化為一種「自責式」的情緒：「是我更壞」、「是我不懂你的心」，不論這種自責是包裹在何種曲風中，都能使大眾透過她的堅強，體會更多的心疼。

不得不說，Heize作品特別出眾之因，絕對在於副歌的掌握。雖然是抒情歌曲，卻在她獨特的聲線中，以及洗腦的歌詞、旋律裡，有了不亞於舞曲的中毒性。

《First sight》：強勢回歸的音源女王

2018年12月14日，Heize發行全新數位單曲《First sight (첫눈에)》，並在香港場的MAMA頒獎典禮展現回歸舞台。在「雨」之後，Heize這次所歌詠的對象是「雪」。在韓文中，「第一眼」與「初雪」的發音近似，於是歌曲便運用這條連結，訴說在初雪的冬夜一見鍾情的故事。雖然音源發布時韓國的初雪已落，但相信未來每個冬季，《First sight》都將是必備的口袋情歌。

▲音源女王Heize的音樂世界。（圖／翻攝自Heize臉書）

▲音源女王Heize去年底再度發行新歌《First Sight》。（圖／翻攝自Heize臉書）

去年五月份，走在明洞大街上，許多店家都不約而同播放著《Didn’t know me》。當下我感到非常驚奇，畢竟音源排行榜上，舞曲永遠顯得特別強勢；但慢慢思考後，卻又不這麼意外了。因為，不論是抒情性濃厚的情歌，抑或帥氣的HipHop曲風，Heize的聲線與歌曲總能交織出濃厚的都會感，並成為每個人口袋中，最適合隨身攜帶的聲音。

多雲時晴
白日是學院裡的文學研究生，夜晚是KPOP習舞者與聆聽者。在韓樂這塊海域潛水多年，終於浮出水面書寫，安撫自身躁動的靈魂。看更多請至粉絲團【癮韓】

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