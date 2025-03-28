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金城武2分片公開！一現身「靦腆微笑」網激動：好想當他手中那棵菜

記者陳芊秀／綜合報導

男神金城武神隱將近8年，昨日（27）大陸無印良品宣布金城武成為MUJI Friend，並搶先公開兩張帥照，28日公開2分鐘花絮影片，粉絲激動「我願成為阿武手中那棵菜……。」

▲▼金城武大陸廣告花絮片公開。（圖／翻攝自微博）

▲金城武大陸廣告花絮片公開，吸引大批粉絲朝聖。（圖／翻攝自微博）

影片中，金城武在林中漫步，面對四周工作人員時，還靦腆地露出微笑。而他坐在木屋階梯前拍攝，拿起小棵菜苗仔細端詳，張口做出咬一口的模樣，還在拍攝空檔觀察湊近花兒的蜜蜂。另外一個場景是單手持自行車散步，身穿白色麻衫，時而仰望晴空，最後在庭院木桌前品嘗美食。最後與工作人員一起看成片，露出燦爛笑容。而整段影片沒有人聲，僅有背景音樂與部分現場聲。

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▲▼金城武大陸廣告花絮片公開。（圖／翻攝自微博）

▲▼金城武大陸廣告花絮片公開。（圖／翻攝自微博）

▲金城武笑容靦腆向工作人員打招呼。（圖／翻攝自微博）

▲▼金城武大陸廣告花絮片公開。（圖／翻攝自微博）

▲▼金城武大陸廣告花絮片公開。（圖／翻攝自微博）

▲金城武坐在木屋階梯拍種小盆栽，張口欲咬一口菜苗。（圖／翻攝自微博）

▲▼金城武大陸廣告花絮片公開。（圖／翻攝自微博）

▲▼金城武大陸廣告花絮片公開。（圖／翻攝自微博）

▲金城武露出燦爛笑容。（圖／翻攝自微博）

現年51歲的金城武許久沒有露面，一出現仍是帥氣模樣，令網友大讚「天！是金城武耶！這樣自然的老去，真好啊」、「老夫熱淚盈眶」、「身心愉悅，看著好舒服」、「謝謝讓我看到久違的阿武」、「太帥了男神」。還有人表示「激動到流淚，我願成為阿武手中那棵菜……」。另外影片沒有收錄金城武的聲音，因此網友仍持續敲碗「請問有沒有原聲的花絮視頻（影片）？求放出來，好想聽阿武的聲音」、「如果能聽到他的聲音就好了」。

▲▼金城武單手持自行車走在林間步道。（圖／翻攝自微博）

▲金城武單手持自行車走在林間步道。（圖／翻攝自微博）

▲▼金城武單手持自行車走在林間步道。（圖／翻攝自微博）

▲金城武在木屋前庭院品嘗美食。（圖／翻攝自微博）

▲▼金城武單手持自行車走在林間步道。（圖／翻攝自微博）

▲▼金城武單手持自行車走在林間步道。（圖／翻攝自微博）

▲金城武與工作人員看拍完的畫面露出笑容。（圖／翻攝自微博）

►金城武最新廣告花絮（影片連結請按此

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