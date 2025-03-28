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Albee自認「不適合婚姻制度」！交往過6任男友：沒有誰可以是終身伴侶

記者潘慧中／綜合報導

Albee（范乙霏）外型亮麗、表演實力精湛，感情生活也因此備受關注。但37歲的她最近披上婚紗坦言，自己完全不適合婚姻制度，只好把握工作機會「把美美的婚紗穿好穿滿」。

▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲Albee自認不適合婚姻制度。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

照片中，可以看到Albee身穿嫩綠色短婚紗，相當映襯她的白皙肌膚。上半身為無肩帶設計，胸前以多層次立體花朵裝飾，增添浪漫感。裙襬則以澎裙呈現，露出穠纖合度的美腿，營造出童話般的公主氛圍。

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▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲▼Albee。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

▲Albee把握工作機會穿婚紗。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

事實上，Albee 2024年9月曾在《11點熱吵店》坦言至今交往過6任男友，但目前單身中，「其實我這人很怪，我真的沒有覺得有誰可以是我的終身伴侶。」

▲Albee去年坦言交往過6任男友。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

被問到理想情人的三大條件時，Albee希望對象是熱愛自由不無聊、情緒穩定底線明確、有文藝氣息的人。關於第一個條件，她解釋自己很靠直覺在生活，而且不太計畫，「所以如果對方是掌控欲很強的人，我絕對沒辦法。」

至於第二個條件，Albee表示這點非常重要，「因為我其實是一個同時很理性，可是又同時非常浪漫的人。如果遇到衝突，我會變得比較直男」，雖然會有情緒，但她會想先冷靜地解決問題，「所以如果對方是一個很會歇斯底里或是情緒爆炸的人，我就會很害怕。」

▲Albee外貌甜美。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

最後是要有文藝氣息，Albee解釋並不是要會畫畫，而是「要有美感、要對這個世界的五感是打開的」，希望另一半能對這個世界有熱忱，「要有喜歡做的事情。」當時講完這3個條件，她本人也苦笑承認：「這真的很難，我還是先回家好了。」

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