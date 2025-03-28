Tizzy Bac揭黑歷史！　惠婷曝高中「超恥綽號」：現在聽起來超怪

記者蔡琛儀／台北報導

出道26年的Tizzy Bac推出新專輯《說出我的名字》，這張專輯不僅是對歌迷的回饋，更是一次風格進化的宣示，將所有說得出的、說不出的情感化為有血有肉的音樂篇章。Tizzy Bac表示：「我們很喜歡《說出我的名字》這次整體的概念與音樂，希望能直擊大家的內心。」

▲Tizzy Bac推出新專輯《說出我的名字》。（圖／相信音樂提供）

談到專輯名稱《說出我的名字》，Tizzy Bac 也大方分享過去的「黑歷史」，回憶起那些讓人哭笑不得的綽號與名字稱呼。惠婷笑說：「高中的時候同學叫我『小紅莓』，因為當時去 KTV 唱了小紅莓（The Cranberries）的歌，可能大家覺得我唱得不錯，就這樣叫我了，但現在聽起來真的很怪！」

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她自認很不會取名，當初 Tizzy Bac 的團名，都是翻字典才決定的。前源則笑著回憶：「高中時我很喜歡Michael Jackson，所以叫自己Michael，結果有次來代課的英文老師說有一個更適合我的名字，Anderson，因為我是『緣投仔桑（帥哥閩南語）』，現在回想起來還是超害羞！」

《說出我的名字》專輯以硬派搖滾為骨，披上英式風格的外衣，融合歐美樂團直接、強烈的風格，並邀請三金音樂製作人盧律銘共同操刀，攜手曾獲葛萊美獎提名的英國混音師Mikko Gordon進行混音工程，Tizzy Bac表示：「專輯整體風格偏向英式搖滾，所以直覺想到要找英國混音師。Mikko Gordon真的很大膽，很多音色與效果都直接放大呈現，特別是吉他與貝斯的表現，讓我們的鋼琴搖滾更顯張狂！」