戎祥過世12年！遺孀賴芊合片場傳「暗戀年下攝影師」一對眼就害羞

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔大戲《好運來》拍攝現場歡笑聲不斷，節目《娛樂超skr》現場直擊工作過程，為觀眾揭開這部熱鬧喜劇的幕後花絮，沒想到竟然目睹賴芊合見到男性工作人員害羞的模樣，引起熱議。

▲節目《娛樂超skr》直擊《好運來》拍攝現場。（圖／民視提供）

在拍攝空檔，眼尖的劇組人員發現賴芊合心情格外愉悅，頻頻露出燦爛笑容。在眾人的追問下，她才害羞透露，原來是一位「鮮肉攝影師」讓她小鹿亂撞。這位攝影師不僅專業，還會貼心指導演員，讓畫面更加完美。

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▲賴芊合見到鮮肉攝影師露出害羞表情。（圖／民視提供）

賴芊合談到這位鮮肉攝影師，笑說「每次看到他，心情就特別好！」事實上，賴芊合在2004年與藝人戎祥結婚，雙方婚姻維持9年，直到丈夫離世，距離對方過世已12年，她的感情世界依舊成謎，《ETtoday星光雲》詢問民視她與攝影師的真實關係，對方表示「只是在做節目效果，不是真的，也都是旁邊的人在虧」間接否認了她的熱戀傳聞。

▲賴芊合與戎祥婚姻維持9年，男方已過世12年。（圖／翻攝自戎祥臉書）

劇中，洪毛與倪齊民在劇中飾演死對頭，但細心的觀眾發現，洪毛總是挨打，倪齊民卻毫髮無傷。洪毛在片場公開秘密，表示「因為倪哥是資深前輩，臉是打不得的！」他幽默補充「雖然我是靠臉吃飯，但如果劇情需要，打真的沒關係！」倪齊民則笑回「你臉皮厚，我不怕啦！」兩人逗趣的互動，讓現場充滿歡樂氣氛。

▲《好運來》拍攝現場，倪齊民、洪毛互動相當逗趣。（圖／民視提供）

隨著劇情時空變化，洪毛、賴芊合及楚宣都晉升為長輩。洪毛開心透露，自己的角色與吳鈺萱結為連理，還有了可愛的女兒，造型上也做了許多變化。賴芊合則興奮表示，自己多了一個帥氣的兒子，請觀眾拭目以待。