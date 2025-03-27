記者潘慧中／綜合報導

巫苡萱2016年拿下LamiGirls海選冠軍後，便辭掉銀行工作改當啦啦隊，直到近日才正式卸下此身分，轉型為球團MC。除了這項工作，她還會上綜藝節目，近日錄《天才衝衝衝》的火辣造型更是掀起另一波討論！

▲巫苡萱錄影穿超貼！（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）



照片中，可以看到巫苡萱紮起高馬尾，身穿黑色透膚上衣，相當映襯她的白皙膚色之外，還完美包覆出渾圓胸型，短版中空剪裁辣露纖細腰身，腹部絲毫不見贅肉。

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▲▼巫苡萱中空辣露好身材。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）

巫苡萱一轉身，能窺見她下半身搭配格紋白褶短裙，在長靴的襯托下，穠纖合度的大腿線條在鏡頭前一覽無遺，「錄天才衝衝衝的一天，穿得很像rock you everyday。」

▲▼巫苡萱正式卸下啦啦隊的身分。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）



對於新的MC身分，巫苡萱坦承最大挑戰是咬字部分，雖然「可愛ㄆㄧㄚˇ音」已成為她在綜藝節目中的特色，但轉型為MC後，她需要展現更多專業與氣場。於是，她決定「每天強迫自己多閱讀，改進咬字和語氣，努力突破自己，讓主持風格更具魅力」，並加強對棒球的知識，提升外語能力，希望日後能加入英文訪談，為球迷帶來耳目一新的體驗。