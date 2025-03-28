雪莉哥痛訴「你玩弄她6年」！　全黑文預告：別那麼快就崩潰

記者劉宜庭／綜合報導

南韓女星雪莉（本名：崔真理）於2019年輕生離世，至今仍令許多粉絲不捨。近期金秀賢爆出與已故女星金賽綸戀情爭議，雪莉親哥突然在IG發文暗酸「金先生」，引發外界揣測，今（28日）再度貼出全黑文痛訴：「妹妹離開已經6年，你玩弄她也6年了。」雖然仍未指名道姓，但依舊掀起韓網熱議。

▲雪莉（左2）2017年曾與金秀賢（左1）共同主演電影《Real》。（圖／資料照／車庫娛樂提供）



28日，雪莉哥哥在IG上傳一張全黑圖，並發文寫下：「妹妹離開已經6年了，你玩弄她也6年了。接下來你將承受的痛苦也會是6年。別那麼快就崩潰。」

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面對網友質疑「你不記得2020年的報導內容了嗎？要我附上連結嗎？如果你沒有確鑿的證據，發這樣的內容是不是不太妥當？你自己以前不是說過，早就和妹妹斷聯一段時間了嗎？」雪莉哥哥則回應：「到底是對過去的反思，還是現在的進行式，我覺得應該由我來判斷吧？為什麼你要用你自己的標準來下定論呢？」

事實上，雪莉哥哥近來已多次針對「金姓男星」發表類似暗示性發言，早在21日，他就曾寫下：「金先生，有很多話想說但我沒法說，你要從高處掉下來了，抓緊點吧。」之後又補充：「我連『秀賢』這個名字都沒提，你們就自己對號入座。」23日更引用雪莉主演電影《Real》為題寫道：「我的世界、你的世界、所有人的世界都是Real。」令網友紛紛猜測其指涉對象。

雪莉於2017年與金秀賢共同主演電影《Real》，該片為金秀賢與其表哥李沙朗共同製作，當年話題度極高。隨著金秀賢近日深陷與金賽綸的戀情與法律風波，雪莉哥哥的連番發文也被認為是在借勢發聲，替妹妹討回公道。不過，目前金秀賢方面並未對此作出任何回應，風波持續延燒中，外界也關注雪莉哥哥是否會進一步公開更多訊息。

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