郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

記者陳芊秀／綜合報導

資深藝人郁方罕見爆怒！她27日在社群網站發表一篇充滿怒火的貼文，直指「偽善、偽君子、披著羊皮的狼」，並以措辭激烈的「去吃大變，必須關到史，我爆怒」表達不滿。由於未說出名字，言論迅速引發網友揣測，更有人形容「這樣講到很多人耶」，她的留言也排除了部分人士。

▲郁方罕見在社群網站發怒文。（圖／翻攝自臉書）

郁方發文後掀起眾人留言，藝人白馨儒（白白）率先留言表示「認同」，有網友表示「你好有勇氣」，她回應「啥？大家都有啦」。甚至有網友提問「是不是姓氏有顏色的？」也有人覺得「也可能在說家暴那位」，而她親自回覆猜家暴的網友「不是」，另外也有網友說「應該不是，家暴那位不至於關到死」。

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▲郁方發文23字。（圖／翻攝自臉書）

▲網友揣測「姓氏有顏色的」、「也可能在說家暴那位」，郁方回應其中一位猜家暴的網友「不是」。（圖／翻攝自臉書）



近期台灣娛樂圈涉及犯罪的事件，除了趙駿亞家暴被吳婉君提告，還有黃子佼涉嫌色情網站購買少女淫片而遭到起訴，昨日（26）高等法院首度開庭，因此網友紛紛揣測郁方發文與其有關。隨著案件持續發酵，相關人士的言論及態度成為輿論焦點。