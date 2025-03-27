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家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵：還敢發喔

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧最近撕破臉，女方20日首度露面拍片回應近期風波，今（27）日更在IG上傳一段化妝影片，畫面曝光後除了再度掀起討論，更引來大批網友留言狂罵。

▲▼眾量級。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲眾量級鬧翻。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）

事實上，家寧18日曾透過律師發聲明，強調自己和Andy領相同薪資和獎金，且完全不知道實際收益，自己也曾要求群海公司提供財務資料，但沒有得到回應。20日更首度露面拍片回應近期風波，4分鐘聲明曝光後，被部分網友吐槽咬字不清、內容空洞。今（27）日她難得更新社群，上傳一段自拍化妝短片，並在文中附上8個表情符號，影片曝光後不久便引來網友洗版「還敢發喔」、「佩服您的勇氣唷」、「請問您的化妝品是用Andy的錢買的嗎？」

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▲▼家寧。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲家寧發化妝影片被網友洗版狂罵。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）

此外，家寧20日發布的影片中提到，她對於這陣子的風波深感遺憾，「因為這不只是關於公司與個人的問題，更是關係到親情與夥伴情誼。」並強調自己的立場與Andy相同，未來也絕不會逃避責任。至於頻道的收益與分配，家寧表示：「過去我更專注於創作，將心力投入在內容的產出上，卻在這段時間才驚覺自己對於財務與經營層面的認識還不夠深入。我願意與更成熟的態度學習，確保未來有更清晰的規劃與管理。」

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