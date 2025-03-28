鍾明軒發聲！嘆遭斷章取義「同行推波助瀾」吐心聲：以為能被理解

記者劉宛欣／綜合報導

網紅鍾明軒日前登上Podcast頻道《百靈果News》，提及近年走遍各國後的心境轉變，提及發現很多人不知道台灣，因此比起說「Taiwan」，自介時會用「我們是chinese culture（中華文化）」等言論，引發網路熱議。事件延燒近2天，鍾明軒28日凌晨透過社群吐露心聲，認為自己被斷章取義，難過表示「我曾經以為，只要真誠、用心，就能被理解」。

▲鍾明軒上節目的言論遭炎上。（圖／翻攝自鍾明軒Instagram）

鍾明軒28日凌晨透過Instagram帳號發文，透露看到了言論被「斷章取義」，節目畫面被「去頭去尾」，甚至提到了「來自同行的冷漠與推波助瀾」，他感嘆道：「我感受到這個世界從來都不太願意好好聽我說話。我曾經以為只要真誠、用心，就能被理解。」還表示活著變成負擔，「謝謝每一位看過我、批評我、愛過我的人」。

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▲鍾明軒發文吐露心聲。（圖／翻攝自鍾明軒Instagram）

鍾明軒向網友喊話：「請放心。有一天我會離開這個世界，不會帶走一句怨言，只留下我努力活過的痕跡。接下來，我會更珍惜每一天，在我綻放之後，好好地跟自己說再見。」看得出因為網路上的討論與批評而陷入情緒低潮。

鍾明軒IG全文如下：

這幾天，

我看見了無數斷章取義的文字，

去頭去尾的畫面，

還有來自同行的冷漠與推波助瀾。

我感受到，

這個世界從來都不太願意

好好聽我說話。

我曾經以為，

只要真誠、用心，

就能被理解。

但原來，

有時候，活著本身就是一種負擔。

日後我會繼續活，

也許只是為了那個還沒到的時機。

謝謝每一位

看過我、批評我、愛過我的人。

請放心。

有一天，

我會離開這個世界，

不會帶走一句怨言，

只留下我努力活過的痕跡。

接下來，

我會更珍惜每一天，

在我綻放之後，

好好地跟自己說再見。