ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鍾明軒發聲！嘆遭斷章取義「同行推波助瀾」吐心聲：以為能被理解

記者劉宛欣／綜合報導

網紅鍾明軒日前登上Podcast頻道《百靈果News》，提及近年走遍各國後的心境轉變，提及發現很多人不知道台灣，因此比起說「Taiwan」，自介時會用「我們是chinese culture（中華文化）」等言論，引發網路熱議。事件延燒近2天，鍾明軒28日凌晨透過社群吐露心聲，認為自己被斷章取義，難過表示「我曾經以為，只要真誠、用心，就能被理解」。

▲鍾明軒上節目的言論遭炎上。（圖／翻攝自鍾明軒Instagram）

▲鍾明軒上節目的言論遭炎上。（圖／翻攝自鍾明軒Instagram）

鍾明軒28日凌晨透過Instagram帳號發文，透露看到了言論被「斷章取義」，節目畫面被「去頭去尾」，甚至提到了「來自同行的冷漠與推波助瀾」，他感嘆道：「我感受到這個世界從來都不太願意好好聽我說話。我曾經以為只要真誠、用心，就能被理解。」還表示活著變成負擔，「謝謝每一位看過我、批評我、愛過我的人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鍾明軒上節目的言論遭炎上。（圖／翻攝自鍾明軒Instagram）

▲鍾明軒發文吐露心聲。（圖／翻攝自鍾明軒Instagram）

鍾明軒向網友喊話：「請放心。有一天我會離開這個世界，不會帶走一句怨言，只留下我努力活過的痕跡。接下來，我會更珍惜每一天，在我綻放之後，好好地跟自己說再見。」看得出因為網路上的討論與批評而陷入情緒低潮。

鍾明軒IG全文如下：

這幾天，
我看見了無數斷章取義的文字，
去頭去尾的畫面，
還有來自同行的冷漠與推波助瀾。

我感受到，
這個世界從來都不太願意
好好聽我說話。

我曾經以為，
只要真誠、用心，
就能被理解。

但原來，
有時候，活著本身就是一種負擔。

日後我會繼續活，
也許只是為了那個還沒到的時機。

謝謝每一位
看過我、批評我、愛過我的人。

請放心。
有一天，
我會離開這個世界，
不會帶走一句怨言，
只留下我努力活過的痕跡。

接下來，
我會更珍惜每一天，
在我綻放之後，
好好地跟自己說再見。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

推薦閱讀

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵：還敢發喔

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵：還敢發喔

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸！遭路人側目喊：我不丟臉

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸！遭路人側目喊：我不丟臉

《戀愛兄妹》允荷、允載宣布分手！　IG證實「決定各走各的路」

《戀愛兄妹》允荷、允載宣布分手！　IG證實「決定各走各的路」

SOD女員工「出道拍AV」曾堅決不下海突改口！　達人讚：肯定會大賣

SOD女員工「出道拍AV」曾堅決不下海突改口！　達人讚：肯定會大賣

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

唐綺陽激瘦20公斤「罕露修長美腿」！　談黃子佼：該發生的就會發生

唐綺陽激瘦20公斤「罕露修長美腿」！　談黃子佼：該發生的就會發生

Jennie上脫口秀曝最愛零食　農心股價連4天狂漲「市值增60億」！

Jennie上脫口秀曝最愛零食　農心股價連4天狂漲「市值增60億」！

鍾明軒發聲！嘆遭斷章取義「同行推波助瀾」吐心聲：以為能被理解

鍾明軒發聲！嘆遭斷章取義「同行推波助瀾」吐心聲：以為能被理解

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

李鎮浩罪名再+1！金賽綸家人「追加提告」律師喊話：以防繼續騷擾

李鎮浩罪名再+1！金賽綸家人「追加提告」律師喊話：以防繼續騷擾

金賽綸悼念好友文彬手寫信公開！「累到沒能關心你、很快會見面」

金賽綸悼念好友文彬手寫信公開！「累到沒能關心你、很快會見面」

《絕命終結站》神秘驗屍官藏25年揭密！　全新死法「狂發便當不手軟」

《絕命終結站》神秘驗屍官藏25年揭密！　全新死法「狂發便當不手軟」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵：還敢發喔

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸！遭路人側目喊：我不丟臉

《戀愛兄妹》允荷、允載宣布分手！　IG證實「決定各走各的路」

SOD女員工「出道拍AV」曾堅決不下海突改口！　達人讚：肯定會大賣

郁方罕爆怒發23字「必須關到X」　網猜：姓氏有顏色的…本人親回

唐綺陽激瘦20公斤「罕露修長美腿」！　談黃子佼：該發生的就會發生

Jennie上脫口秀曝最愛零食　農心股價連4天狂漲「市值增60億」！

鍾明軒發聲！嘆遭斷章取義「同行推波助瀾」吐心聲：以為能被理解

快訊／金秀賢「鹹濕調情對話」公開！要求16歲金賽綸：親親、抱抱睡～

李鎮浩罪名再+1！金賽綸家人「追加提告」律師喊話：以防繼續騷擾

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鍾明軒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Jennie上脫口秀曝最愛零食　農心股價連4天狂漲「市值增60億」！
  2. 《絕命終結站》神秘驗屍官藏25年揭密！　全新死法「狂發便當不手軟」
  3. 《贖夢》雙帥合體！劉俊謙超崇拜張家輝　毫無保留「赤裸」演出
  4. 小女孩玩捉迷藏意外喪命變厲鬼　《鬼迷藏》找當年玩伴復仇
  5. 中居正廣性醜聞顛覆富士電視台！　掌權40年董事顧問日枝久下台
  6. 金馬奇幻影展神祕影片《懼嬰》　800萬粉印度男神托維諾湯瑪斯將來台
  7. 賈永婕「手比愛心同框李鐘碩」　合照曝光網暴動：羨慕死
  8. BL男星人氣高漲　前輩吃味現場走人
  9. 真人挑戰「地表最強老爸」！　艾德史塔福攜親子檔挑戰荒野極限
  10. ØZI生日放閃辣模女友！　「貼臉合照」甜蜜曝光

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366