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網追問「逼死黃子佼才甘心？」　德州媽媽親回2爭議…破萬人相挺

記者陳芊秀／綜合報導

藝人黃子佼因捲入性騷擾及兒少不雅片事件，引發社會廣泛關注。網紅「德州媽媽」自案件爆發以來，持續為受害者發聲，甚至積極推動「掃黃」行動，昨日（27）發文回應網友提問，其中兩個問題「逼死黃子佼才甘心嗎？」及「如果家人犯下同樣的事妳會怎麼做？」引起熱議。她的回答超過2.9萬按讚數，並有超過1400則留言回應。

▲▼藝人黃子佼（中）被控持有48部少女性影像、涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，台北地院15日開庭後辯論終結。（圖／記者黃哲民攝）

▲藝人黃子佼（中）涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》，各界譴責聲浪不斷。（圖／記者黃哲民攝）

針對網友提問「如果黃子佼輕生，妳會反思自己的行為嗎？」德州媽媽直言，這問題其實是「你是要把人逼死才甘心嗎 」的溫和版，並反問：「難道黃子佼的行為是我逼的嗎？是我讓他性騷擾或下載猥褻影片的嗎？」她強調，自己只是揭露事實，而非抹黑他人。此外，她指出黃子佼在案件中的態度顯得自私且計算周全，6次出庭都穿著統一服裝，顯示其「生存慾望」旺盛，會離羞憤而死很遠，認為「鄉愿患者們」可以安心，同時也以Hashtag「希望他好好活著接受懲罰」。

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另一個提問「妳老公如果有一天，電腦裡面藏兒少A片，妳也要離婚以示清白哦！」德州媽媽毫不猶豫地表示，若發現丈夫有任何猥褻兒少的行為，「我不僅會離婚，還會在報警後為我的孩子申請保護令」。她進一步表示，自己從未要求黃子佼的妻子孟耿如離婚，只是希望兩人「滾出螢光幕」。她指出孟耿如的反向操作，甚至在性騷事件發生後還在營造「父愛形象」，讓她在文末感嘆「也許你們夫妻倆都覺得性犯罪沒什麼吧」。該則貼文迅速引發網友共鳴，眾人留言「這些人怎麼不同理一下受害者」、「這世界上有這麼多價值觀偏差還自以為是正義之士的人，真的很可怕，謝謝德州媽媽鍥而不捨的發聲」、「大家情勒等級真的一山還有一山高」、「謝謝妳清晰的邏輯擊碎那些荒謬的鄉愿說法」。

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