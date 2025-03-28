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曾入圍金鐘獎...陳泳希救援高雄櫻花季　又為《化外之醫》獻聲！

記者蔡琛儀／台北報導

新人歌手陳泳希去年演唱劇集《愛愛內含光》的五首主題曲與插曲正式出道，更入圍金鐘獎，今年她再度為影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》量身打造主題曲〈無用的依賴〉，她看了影集片花後表示：「我被那種『本來應該是彼此依賴的對象，卻因為某些事情不得不變成對立面』的矛盾感打動。」認為彼此會產生質疑、不安，在這樣的情緒下創作出這首歌。

▲▼陳泳希為影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》量身打造主題曲〈無用的依賴〉。（圖／華研提供）

▲▼陳泳希為影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》量身打造主題曲〈無用的依賴〉。（圖／華研提供、公共電視、中華電信、瀚草文創提供）

▲▼陳泳希為影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》量身打造主題曲〈無用的依賴〉。（圖／公共電視、中華電信、瀚草文創提供）

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靈感激發後，陳泳希快速交出創作，在填詞上用了帶有「怪罪」語氣的詞句，結合自身獨特的唱腔，營造出緊張、壓迫的氛圍，並成功獲得主創團隊的認同與喜愛。

陳泳希直呼非常榮幸，也很開心自己能夠再次有一首與戲劇結合的作品，她分享自己平常就滿喜歡看醫療劇，「像是前陣子韓國很紅的《外傷重症中心》，我超喜歡！那種在壓力極大的環境中，每個角色都要做出快速又艱難的選擇，會讓人很投入也很感動。」

談到近況，她透露最近除了正在準備和其他藝人合作的音樂作品外，也持續在創作自己的音樂，希望可以趕快有更多新作品和大家見面。此外，因韓星金秀賢臨時取消來台，她週日也將代打上陣，受邀出席高雄櫻花季演出。

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