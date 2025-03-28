Jennie上脫口秀曝最愛零食　農心股價連4天狂漲「市值增60億」！

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK的Jennie的一句話讓南韓食品業龍頭「農心」的股價暴漲。她日前登上美國脫口秀節目，宣傳她的首張個人專輯《RUBY》，在節目上提到她「最喜歡的零食」是香蕉餅乾香蕉零食「Banana Kick」，隨後，農心的市值在四天內增加了2640億韓元（約59.68億台幣）。

▲Jennie近日登上美國脫口秀介紹自己最愛的零食。（圖／翻攝自Jennie Instagram）

在節目中，主持人珍妮佛（Jennifer Hudson）請Jennie介紹韓國零食，Jennie隨即介紹了農心的香蕉餅乾、蝦條等，特別是拿起香蕉餅乾時，她強調：「這是我最喜歡的零食。」並補充說「真的很好吃。你會感受到與預期不同的特別香蕉味」，主持人在品嚐過後笑著說「真的很獨特的味道，口感也很特別。」語畢還詢問能不能再吃一個，引起哄堂大笑。

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▲Jennie的介紹讓農心股價暴漲。（圖／翻攝自《Jennifer Hudson Show》）

這段畫面於上傳到YouTube的《Jennifer Hudson Show》頻道，引起粉絲熱烈討論，Jennie介紹些零食的片段在社群上迅速擴散，引起了所謂的「Jennie效應」，讓農心的股價連續4個交易日上漲，截至20日，市值增加了2640億韓元（約59.68億台幣）。