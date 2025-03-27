金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸！遭路人側目喊：我不丟臉

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女星金賽綸生前曾與金秀賢交往6年，卻遭到男方否認，後來又改口「成年後才交往」。金賽綸家屬27日最終公開了女兒與金秀賢的對話，掀起全網關注。晚間《橫豎研究所》直播繼續爆料，公開了金秀賢2019年11月在巴黎喝酒後，寫的明信片以及傳給金賽綸的一段拍攝性感透視內衣褲的影片，還直喊「我不覺得丟臉」。

▲金賽綸生前與金秀賢的信件、對話持續公開。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

《橫豎研究所》27日晚間公開了金秀賢2019年11月從巴黎寄給金賽綸的明信片，裡面寫著「賽綸我綸，我在巴黎喝了酒，今天在紀念品店買了明信片寫了，會成為嘮叨的人，愛你，乖巧的賽綸我綸，每天都很抱歉」，並署名「YTR金巴黎」，日期為2019年11月1日，當天他也在巴黎街頭拍攝了另一段影片給女方。

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▲金秀賢寫給金賽綸的明信片。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

影片中可以看到疑似是金秀賢掌鏡，他表示「我現在在內衣內褲店前面」，聲音聽起來似乎已經酒醉，脫口「這個..沒有這種身材，比例這樣...這個要怎麼仿效才好？」還提到旁邊有一對父女經過，女兒用很驚恐的表情與他對到了眼睛，他則開心表示「我不覺得丟臉」，接著表示要回到飯店了，《橫豎》主持人金世義無奈指出「我公開的已經是尺度比較小的了，為了家人以及金賽綸的名譽，真的很忍耐了」，並質疑金秀賢「傳這個的是正常人嗎？」

▲疑似是金秀賢拍攝的影片。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）