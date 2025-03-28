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許富凱屏東驚喜開唱！　宣布「合體大咖金曲樂團」：一起殺翻現場

記者蔡琛儀／台北報導

「2025屏東三大日音樂節」將於4月11、12、13日於屏東縣體育館前草地連續三天盛大開唱，今年卡司包括楊乃文 、羅志祥、許富凱、血肉果汁機、畢書盡、美秀集團、芒果醬、ANGIE安吉、小男孩樂團等共16組人氣歌手接力飆唱。

▲▼許富凱、楊乃文、血肉果汁機將出席屏東三大日音樂節。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼許富凱再度攜手血肉果汁機演出。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼許富凱、楊乃文、血肉果汁機將出席屏東三大日音樂節。（圖／屏東縣政府提供）

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許富凱大力推薦屏東小吃：「太多太多美食，我最愛屏東民族路夜市，那有我滿滿的小時回憶，還有從小吃到大的美食，土魠魚羹、快餐店、愛玉冰等。」更呼籲粉絲：「今年春天比較調皮，忽冷忽熱，對身體的影響比較大，很怕一直感冒，大家要好好照顧身體。」他這次也將再度與血肉果汁機合體演出，「每一次跟血肉的合作，我都會再次變成他們的信徒，也有許多粉絲朋友看到卡司，也希望我們能再次攜手合作，我想這一次請大家用力跟我們一起的『殺翻現場』！」

金曲樂團血肉果汁機形容彼此默契：「從第一次認識合作到現在竟然也三年左右了，在那之後其實私下也都有保持聯絡和關心，春節也不忘送禮問候！很開心能因為合作而結交這位真的很會唱歌的好朋友。」這次也是〈伊的身邊已經有別人2023〉這首歌上架後的第一次共演。

▲▼許富凱、楊乃文、血肉果汁機將出席屏東三大日音樂節。（圖／屏東縣政府提供）

▲楊乃文將出席屏東三大日音樂節。（圖／屏東縣政府提供）

楊乃文相隔6年登上三大日舞台：「再度受邀來到屏東演出很開心，希望帶來一些經典歌，感受南台灣粉絲朋友的熱情。」很久沒有到屏東走走的她。稱讚墾丁、恆春風景非常漂亮，希望有機會可以來旅行。更認為春天與音樂相當契合：「春天是一個很舒服、很迷人的天氣，很適合到處走走，到屏東聽音樂、吃美食，享受春天的音樂盛典。」面對屏東炙熱天氣，呼籲粉絲屆時儘量避開紫外線高的時段出門，出門一定要擦好防曬、並且多補充水分。

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