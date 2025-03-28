吳婉君慘遭家暴15天後「半夜突PO淋雨照」！愁洩67字心聲：沒人知道

記者潘慧中／綜合報導

吳婉君25日認愛趙駿亞，卻同時坦承在交往的8個月期間，持續遭受言語暴力、情緒勒索，最後甚至於13日被暴力相向，引發社會譁然。仍在調整身心狀況的她，28日凌晨在社群網站PO了一張圖、一段文字，讓粉絲越看越心疼。

▲吳婉君半夜突然轉發一張圖片。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



吳婉君28日凌晨2點多在Instagram轉發了一張圖片，只見一位拿著透明雨傘的人靜靜地站在雨中。身後是一隻大象，神情溫柔但略帶哀愁。特別的是，大象頭上坐著一位小人物，拿著一片葉子遮雨，彷彿象徵著一種微小卻努力的保護。

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▲吳婉君仍在調整身心狀況。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



除此之外，吳婉君還在Threads用英文寫下，「no one knows what you are going through, the important thing is to have the courage（沒有人知道你正在經歷什麼，重要的是，要有勇氣面對）」，並附上3個大象圖案，似乎是在自我打氣。

▲吳婉君似乎在替自己打氣。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



事實上，吳婉君25日在聲明中表示，雖然曾原諒並試圖幫趙駿亞控制情緒，但遭受暴力後，她便決定不再繼續縱容，「除了要讓犯錯的人接受懲罰，更是希望能夠讓曾經或正在經歷相似遭遇的人獲得一點力量。」

▲▼吳婉君認愛即坦承慘遭趙駿亞家暴。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu、chunyachao）



趙駿亞事後也坦承脾氣不好，「我的自大與尖銳，常常讓小吵架變得不可收拾」，釀禍後非常後悔和羞愧，「我是那個恐怖的加害人，更恐怖的是受害人是我摟在懷裡都嫌不夠的吳小姐。我需要被制裁，對不起、我真的很抱歉。」

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