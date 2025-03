吳婉君慘遭家暴15天後「半夜突PO淋雨照」！愁洩67字心聲：沒人知道

記者潘慧中/綜合報導

吳婉君25日認愛趙駿亞,卻同時坦承在交往的8個月期間,持續遭受言語暴力、情緒勒索,最後甚至於13日被暴力相向,引發社會譁然。仍在調整身心狀況的她,28日凌晨在社群網站PO了一張圖、一段文字,讓粉絲越看越心疼。

▲吳婉君半夜突然轉發一張圖片。(圖/翻攝自Instagram/cocco__wu)



吳婉君28日凌晨2點多在Instagram轉發了一張圖片,只見一位拿著透明雨傘的人靜靜地站在雨中。身後是一隻大象,神情溫柔但略帶哀愁。特別的是,大象頭上坐著一位小人物,拿著一片葉子遮雨,彷彿象徵著一種微小卻努力的保護。

▲吳婉君仍在調整身心狀況。(圖/翻攝自Instagram/cocco__wu)



除此之外,吳婉君還在Threads用英文寫下,「no one knows what you are going through, the important thing is to have the courage(沒有人知道你正在經歷什麼,重要的是,要有勇氣面對)」,並附上3個大象圖案,似乎是在自我打氣。

▲吳婉君似乎在替自己打氣。(圖/翻攝自Instagram/cocco__wu)



事實上,吳婉君25日在聲明中表示,雖然曾原諒並試圖幫趙駿亞控制情緒,但遭受暴力後,她便決定不再繼續縱容,「除了要讓犯錯的人接受懲罰,更是希望能夠讓曾經或正在經歷相似遭遇的人獲得一點力量。」

▲▼吳婉君認愛即坦承慘遭趙駿亞家暴。(圖/翻攝自Instagram/cocco__wu、chunyachao)



趙駿亞事後也坦承脾氣不好,「我的自大與尖銳,常常讓小吵架變得不可收拾」,釀禍後非常後悔和羞愧,「我是那個恐怖的加害人,更恐怖的是受害人是我摟在懷裡都嫌不夠的吳小姐。我需要被制裁,對不起、我真的很抱歉。」

ETtoday新聞網提醒您:

保護被害人隱私,避免二度傷害。

拒絕家庭暴力,請撥打110、113。

防止老人受虐,請撥打110、113。