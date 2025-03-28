白鹿發文「連續被抓3錯字」　于正護花：要完人去買個娃娃，別追星

記者劉宜庭／綜合報導

大陸人氣女星白鹿以《周生如故》、《長月燼明》等劇竄紅，近日主演的新劇《北上》迎來大結局，她也特別發文告別角色，感謝劇組與夥伴一路相伴，不料卻因發文中錯字頻出，引發外界批評。對此，老闆于正火速出面護花：「要完人去買個娃娃，別追星。」

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▲白鹿主演《北上》播出完結篇。（圖／翻攝自白鹿微博）

白鹿25日晚間發出一篇感性文章，寫下拍攝《北上》的經歷與心得，怎料，該篇文章被眼尖網友發現有3處錯字，包括「嗑」被寫成「磕」、「在」錯為「再」、「湧」誤為「泳」，讓部分網友狠批「連小學生都不會錯」。

▲白鹿發文連續被抓3錯字。（圖／翻攝自微博）



面對質疑聲浪，老闆于正火速出面護花，在社群留言中表示：「我經常一打完就發，一發經網友提醒就發現錯別字，然後編輯，像我們這種真誠的直發人士，沒有人審稿斟酌，你們要珍惜。」更強調如今娛樂圈「快沒活人了」，希望大家多點包容、少些挑剔，「要完人去買個娃娃，別追星。」

▲于正留言。（圖／翻攝自微博）



白鹿的原文透露拍攝《北上》期間因狀態不佳錯過與大家相處機會，也表達對團隊的感謝與自我鼓勵。不過她的文字中錯字連連，引來部分網友批評，有人甚至嘲諷：「老闆基本不會寫錯字，有空教教她吧。」對此，于正也正面回應網友：「我知道這是個黑，但黑也是人，我把她當人，希望她也能做個人。」