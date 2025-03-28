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許藍方「願意坐著尿的男人比較man」！掀兩派爭論：構造不同 她急上火線

記者潘慧中／綜合報導

許藍方有「最美性學博士」的封號，經常和粉絲分享個人觀點。她近日便在社群網站表示，「我真的鼓勵所有男人都坐著尿尿」，立刻掀起大批網友討論。

▲▼許藍方。（圖／翻攝自Threads／drgraciehsu）

▲許藍方發文引發討論。（圖／翻攝自Threads／drgraciehsu）

許藍方在Threads發文指出男生坐著尿尿的優點，不但能讓尿液排得更乾淨、減少內褲上的尿漬，還能有效降低廁所的尿騷味問題，「最重要的是，你的另一半會更愛你。」對她來說，「我反而覺得願意坐著尿尿的男人比堅持站著尿的man。」

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▲許藍方發文指出男生坐著尿尿的優點。（圖／翻攝自Instagram／drgraciehsu）

許藍方還在留言區表示，對於身體健康的男性而言，無論是坐著或站著小便，其實並無太大影響。然而若有人堅持站著，或許背後有一些不便說明的原因，她也理解與尊重，「相信愛您的另外一半是可以接受的。」

▲▼許藍方。（圖／翻攝自Threads／drgraciehsu）

▲許藍方尊重想站著尿的男生。（圖／翻攝自Threads／drgraciehsu）

只不過，留言區立刻引發兩派爭論，有人贊成，但也有人認為男女生理構造不同，所以更重要的是男生如廁後應有擦拭坐墊的習慣。對此，許藍方謝謝各界的指教，「鼓勵所有男人都坐著尿尿的前提是指坐式馬桶，並不是建議男人坐在小便斗上面。」

▲▼許藍方強調如果站著尿尿的男生，願意在如廁後清理馬桶周圍的尿漬，那就沒必要坐著尿了。（圖／翻攝自Instagram、Threads／drgraciehsu）

▲▼許藍方。（圖／翻攝自Threads／drgraciehsu）

此外，許藍方強調如果站著尿尿的男生，願意在如廁後清理馬桶周圍的尿漬，「那就真的沒有什麼必要坐著尿了。（簡而言之，建議坐著尿的前提是把尿滯留在馬桶上或地板上的人。）」

許藍方Threads貼文：

我真的鼓勵所有男人都坐著尿尿
尿得比較乾淨 內褲上比較不會有尿漬
廁所也比較不會有尿騷味
最重要的是 你的另一半會更愛你
我反而覺得願意坐著尿尿的男人比堅持站著尿的man

這是網路上摘下的圖，其他的很多內容其實都可以上網搜尋。
簡單來說：身體健健康康的男生坐著尿站著尿並無影響，也許對你來說非得要站著，可能有一些難言之隱，我相信愛您的另外一半是可以接受的。

感謝留言的提醒與指教，鼓勵所有男人都坐著尿尿的前提是指坐式馬桶，並不是建議男人坐在小便斗上面；此外，想要說明的是，如果站著尿尿，願意把尿完之後馬桶周圍和地板上的尿尿子清潔乾淨的人，那就真的沒有什麼必要坐著尿了。（簡而言之，建議坐著尿的前提是把尿滯留在馬桶上或地板上的人。）

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