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阿Ben「比中指開轟黃子佼」！被指：牆倒眾人推…釣出本尊親回應

記者潘慧中／綜合報導

黃子佼日前被查出不只是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，還持有2259部未成年者的性影像，遭判刑8個月，結果26日出庭僅部分認罪，並請求改判得易科罰金之刑，再度引發輿論。阿Ben（白吉勝）看完判決書後，更是附上比中指的符號開轟！

▲▼阿Ben。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝徐小可 Love白宮這一家Pai’s Family）

▲阿Ben比中指開轟！（圖／翻攝自Facebook／白吉勝徐小可 Love白宮這一家Pai’s Family）

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阿Ben 27日在臉書氣憤地說，實在是看不完黃子佼的判決書，「2259部影片全是未成年，創意私房頂級會員們…全下地獄吧你們！」越看越心疼受害者的他認為，加害者不應只被判8個月，「80年都不夠！」

▲▼阿Ben。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝徐小可 Love白宮這一家Pai’s Family）

▲▼阿Ben認為加害者判8個月、80年都不夠。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝徐小可 Love白宮這一家Pai’s Family）

▲▼阿Ben。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝徐小可 Love白宮這一家Pai’s Family）

阿Ben還在留言區不滿地說，「都知道有會員…也知道是因為他們抖內才會有這些影片產生…沒有匯款或刷卡資料嗎？查不到人嗎？這些頂級會（幫）員（兇）不該被約談嗎？！？！？！」

▲黃子佼被查出是偷拍論壇「創意私房」的高級會員。（圖／記者李毓康攝）

然而更讓阿Ben意外的是，居然有網友留言替黃子佼感到不值，「牆倒眾人推，真的這句成語一點都沒錯，形容得好貼切啊～雪中送炭少又少，錦上添花的一堆人。」阿Ben看了完全不敢相信，直言「你在說什麼？！可以說直白一點嗎」。

▲▼阿Ben。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝徐小可 Love白宮這一家Pai’s Family）

▲阿Ben回應疑似為黃子佼叫屈的網友。（圖／翻攝自Facebook／白吉勝徐小可 Love白宮這一家Pai’s Family）

面對粉絲擔心下一代的人身安全，阿Ben則建議家長要和孩子保持暢通的溝通，「遇到被威脅不要害怕告訴父母親，教導孩子們身體的自主權！」

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
尊重身體自主權，請撥打110、113。
發現兒少性剝削，請撥打110、113。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
移除下架性影像，洽性影像處理中心。
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

阿Ben臉書全文：

望周知⋯⋯⋯
我們不是要責備，而是要學會陪伴

這三種陷阱，其實都不是「一瞬間」就讓孩子掉進去的。
它們是一種長期的心理綁架，而不是單純的誘惑或錯誤選擇。

孩子之所以無法逃脫，不是因為他不懂，而是因為：

他以為自己已經「太髒了」，不值得被救。

他以為「如果說出來，大人只會罵我。」

他以為「這是我自己選的，我活該。」

那我們該怎麼做？

我想邀請每一位家長與老師，記得三個方向：

1. 給孩子一個可以說「我不想做」的空間

不論是才藝、夢想、課業，孩子有權說不。
如果我們太習慣用「你要堅持」、「不要半途而廢」的語言，
孩子就更難在危險中喊停。

2. 讓孩子知道：你永遠可以回來

如果孩子做錯了什麼、誤信了誰，請先不要說：「你怎麼那麼笨」。先抱住他，讓他知道「你不是錯的，是被騙的」。

3. 主動談「這些事」，不是等事情發生才講

孩子從小就應該知道：「不是所有人說喜歡你，都是好人」；
「不是給你機會的人，都值得你相信」；
「就算你已經做了某些事，你還是可以回頭找我們。」

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