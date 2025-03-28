快訊／《海角七號》中孝介澡堂猥褻男子！涉「不同意性交罪」警方逮捕　

記者陳芊秀／綜合報導

44歲日本歌手中孝介涉嫌在東京品川的澡堂向男性進行猥褻行為，28日被警視廳荏原署以「不同意性交罪」現行犯逮捕。他曾演出2008年台灣電影《海角七號》，去年曾來台參加「2024高雄櫻花季音樂節」，合體范逸臣、馬念先與田中千繪。

▲中孝介澡堂猥褻男子被警方逮捕。（圖／翻攝自X）

據日媒報導，警方指出，事發於28日凌晨2時左右，地點位於東京都品川區的某間公共澡堂浴場內。當時一名20多歲的男子坐在椅子上睡著，中孝介涉嫌對其做出不當行為。受害男子發現後立即將中孝介制伏，並由澡堂職員報警處理。

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▲中孝介（右2）去年來台參加「2024高雄櫻花季音樂節」，《海角七號》合體。（圖／讀者提供）

中孝介出身自鹿兒島縣奄美大島，2006年以融合「島唄」元素的歌聲出道，其代表作〈花〉於2007年發行，曾被選為廣告主題曲使用。他曾在《海角七號》電影一人飾演兩角，一個是扮演在恆春飯店表演的日本歌手，另一個是特別演出相約私奔的日籍老師。

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