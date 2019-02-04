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池端玲名自嘲：是胖子　「一個運動觀念」吃飯不忌口

記者吳睿慈／專訪

日本名模池端玲名（LEINA）外表甜美大方，出道以來悟出許多保養、身材管理的道理，2019年初迎向新的一年，她也不藏私分享皮膚保養以及「快樂」維持身材的心得，她自嘲：「我是個胖子！」在美食面前不忌口，卻能擁有名模的長腿、黃金比例，這幾年，她最大的體會是，「找到自己喜歡的運動方式，還有自己喜歡的線條樣子。」

▲▼池端玲名專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲池端玲名對保養、身材管理都很有一套。（圖／記者黃克翔攝）

池端玲名的保養之道，完美符合「只有懶女人、沒有醜女人」這句話。皮膚保養的重要性，在於「每天都要卸妝」，因為在外活動時，會導致毛孔塞滿髒污，因此就算喝酒醉、再累都要記得卸妝洗臉，她笑說：「可以3天不洗頭，但一定要卸妝！」她也分享，卸妝巾只適用於外出旅遊、方便卸妝時，不建議天天用。

現代人生活忙碌，常常沒辦法花時間好好保養，池端玲名分享自己的10分鐘養膚步驟，1分鐘卸妝、1分鐘洗臉、敷個6分鐘面膜、剩下2分鐘擦精油或者乳液按摩吸收，她強調精油、乳液不需要太貴，開架式給小孩用的天然保養品即可。

▲▼池端玲名專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲池端玲名胖都會胖臉，因此更注重身材管理。（圖／記者黃克翔攝）

身材管理部分，池端玲名自嘲：「我是胖子！」她自知是很容易吃胖的體質，尤其是體重一增加都會胖到臉，「我體重49公斤，但臉就會看起來像55、56公斤，很像麵包超人。」因此勤奮運動，幾乎每天上健身房2個小時。她坦言偶爾會有累的時候，「但運動是一定要習慣，然後不能停止，一旦停了就會想說，算了明天再去、算了後天再去，結果就明年了。」

▲▼池端玲名食量很大。（圖／記者黃克翔攝）

▲池端玲名食量很大，但維持良好運動習慣不長肉。（圖／記者黃克翔攝）

正是因為維持良好運動習慣，她大笑表示：「很free，我吃東西不忌口的！」經紀人在一旁爆料：「她不忌口會嚇死人，每天回家桌上都是零食、拍廣告也是桌上都是零食，就是一個男生的吃飯份量。」

事實上，她曾以過激的方式減肥，一直灌輸自己「要瘦要瘦」的信念，於是不吃飯、狂運動，又或者飯只吃一點點，但反而有反效果，一吃東西就胖回來。她分享自己的運動觀念，「每個人的線條跟身體狀況不一樣，不要想著要變成哪個人的身材，自己喜歡自己就好了，因為你沒辦法變成那個人。」找到適合自己的運動方式最重要。

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