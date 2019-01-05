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《聲林》見面會擠爆千人　許莉潔「有一種悲傷」超催淚

記者許逸群／台北—台中報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（5日）首度舉辦粉絲握手見面會，現場人潮眾多，讓害羞的鄭可強靦腆地說：「擔心有手汗！」不過粉絲們仍捧場排隊等候。選手們隨後接力演唱，有「小愛黛兒」封號的許莉潔帶來《不為誰而做的歌》與《有一種悲傷》等歌曲，讓台下民眾聽得如癡如醉。

▲《聲林之王》選手見面會。（圖／ETtoday）

▲《聲林之王》選手見面會。（圖／ETtoday）

人氣選手包含鄭可強 、張若凡、許莉潔、許維芳、贊薇與馮玟璇今接力演唱，擔任開場的馮玟璇帶來《買榜》與《皇后區的皇后》熱力演出；贊薇演唱導師蕭敬騰的《阿飛的小蝴蝶》與自己的歌曲《最好的我》；高校女神許維芳現場演唱《追光者》，粉絲還要求在舞台上五連拍，現場突然安靜，讓主持人笑說：「你們太專心拍照了吧！」

▲《聲林之王》選手見面會。（圖／ETtoday）

▲見面會現場擠進上千名粉絲。（圖／ETtoday）

今天唯一的男生「小烏龜」鄭可強，甫從台下出場引起女粉絲們激動尖叫，一開口就唱了節目中百萬點擊的《青花瓷》，獨特的風格、舒服的聲線讓現場觀眾彷彿重回《聲林》現場。現場人氣爆棚的張若凡則演唱《說散就散》，展現無懈可擊的歌唱功力，演唱後獲得全場如雷般的掌聲。

《聲林》的人氣選手們首次舉辦粉絲見面會與演唱會，今在台中Dali Art藝術廣場吸引眾多民眾到場，不僅讓選手跟粉絲近距離接觸、互動握手，更帶來3小時不間斷的精彩演唱會。

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