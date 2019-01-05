《狗奴人生》狂獲5項影帝！改編自震驚義大利「養狗人」真實血案

記者林映妤／台北報導

義大利名導馬泰歐賈洛尼（Matteo Garrone）新片《狗奴人生》去年榮獲坎城影展等5座最佳男主角，他曾以《娥摩拉罪惡之城》、《盧哥來唬秀》二度斬獲坎城評審團大獎，《狗奴人生》是他繼《異色童話集》後第四度入圍坎城主競賽，《好萊塢報導》更狂讚：「引人注目！馬泰歐賈洛尼執導過最完美的作品！」

《狗奴人生》描述一名性格溫和的寵物美容師，長期受到好友的威脅困擾，起初想幫助他重啟正常人生，然而當發現自己已深陷泥淖時，為了維護尊嚴他決定鋌而走險。

▲▼馬泰歐賈洛尼執導《狗奴人生》讓馬切羅馮提狂獲男主角獎。（圖／捷傑電影提供）

電影在金馬影展台灣首映時旋風完售，人與狗的精湛演技，不但擄獲影迷佳評，更受金馬執委會執行長聞天祥推薦：「演技太強大，好看而椎心的成人寓言！」是一部小人物飛蛾撲火的人性大考驗。

《狗奴人生》將人性暗黑與羞辱詮釋得淋漓盡致，也把二戰後義大利新現實主義風格無縫融入在電影中，粗獷獨特的視覺與極佳的演繹，不但被選為本屆奧斯卡最佳外語片義大利代表，更榮獲第71屆坎城影展最佳男主角，橫掃歐洲電影獎最佳男主角、最佳服裝設計、最佳妝髮設計獎等多項國際獎項。

▲▼《狗奴人生》描寫人性的轉變極為椎心。（圖／捷傑電影提供）

其實電影的靈感源自於1988年震驚義大利「養狗人Er Canaro」真實血案，導演馬泰歐賈洛尼最初在12年前開始編寫腳本，在這期間醞釀並重組故事，直到去年遇到電影男主角馬切羅馮提（Marcello Fonte），他才決定拍成電影。

「馬切羅獨有的人性特質，讓我內心清楚知道如何處理這樣黑暗和暴力的題材！」男主角驚人詮釋一介凡人陷入絕境、性格大變的心理變化，為角色帶來溫順與殘暴的雙面靈魂，精湛的演技震撼坎城。《狗奴人生》1月18日上映。

▲《狗奴人生》導演馬泰歐賈洛尼。（圖／捷傑電影提供）