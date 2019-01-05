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獨家／陳零九「半夜爆哭」過4年　堅定：續約滾石再5年！

記者關韶文／台北報導

歌手陳零九結束新專輯《情歌》宣傳期，外界頻傳陳零九將離開滾石，沒想到繞了一圈以後，陳零九最後還是和老東家再續前緣，而這一簽又是新的五年，他也為自己規劃了未來的音樂走向。

陳零九從網路發跡轉戰歌壇，回顧2015年8月，陳零九凌晨在臉書放上爆哭的影片，提到專輯已錄製完畢，但「唱片公司似乎對我沒什麼信心…」甚至要求「粉絲團達到30萬人才願意幫我發片」讓他心情很複雜，但在網友力挺下，不到20小時，陳零九臉書暴增12萬粉絲，破了30萬的門檻，他感動的說：「謝謝你們給了我的一個奇蹟的夜晚。」

當時，不僅一夜就破了30萬粉絲，好友謝和弦也上網力挺。此外，滾石當時也對此事作出說明，「謝謝網軍們對於陳零九PO文的支持與愛戴，滾石唱片另作補充說明，30萬粉絲按讚的發片門檻是出自於公司經紀人對零九愛之深的期許而訂出一個期望值，非公司官方給予零九的目標。」

▲▼ 陳零九專訪 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 陳零九和老東家滾石續約 。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

▲▼ 陳零九專訪 。（圖／記者湯興漢攝）

爆哭事件4年過去了，陳零九和滾石合約到期，正當外界認為陳零九會另尋出路時，陳零九繞了一圈，最後決定還是續留老東家，他表示，「中間其實也有跟很多公司討論，但滾石給我的自由度滿大，完全讓我音樂方面擁有百分百的權力。」

據悉，陳零九和滾石續了五年約，內含3+2條款，若三年合作愉快則自動續約，陳零九表示，「新年度規劃事做20首單曲，盼自己回歸音樂，因為這幾天有點太往商業走，希望未來自己歸零，我寧願先把歌寫好，回歸到一開始的感覺，從live house演唱也可以！」

對於續約一事，《ETtoday星光雲》記者求證滾石唱片，滾石唱片表示，「滾石與零九決定繼續攜手一起努力打拼，滾石也持續投資零九創作更多更好的作品。」而關於合約內容是否為外傳的「3+2」，滾石則表示，「因為合約內有一些要件，但總來說這是一份五年的合約。」

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