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《聲林》選手演唱會來囉　1/5台中Dali Art免費入場

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》明（5日）星期六將首度舉辦粉絲握手見面會，以及人氣選手演唱會，在台中軟體園區Dali Art藝術廣場於16:00-21:30進行，且民眾可免費入場！這次特地選在這個號稱讓藝術最好玩的園區，不僅希望可以讓選手跟粉絲近距離接觸、互動握手，更是要帶來3小時不間斷的精彩演唱會。

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲《聲林之王》粉絲握手見面會與演唱會。（圖／ETtoday）

▲《聲林之王》粉絲握手見面會與演唱會。（圖／ETtoday）

活動當天，數位人氣選手包含鄭可強 、張若凡、許莉潔、許維芳、贊薇與馮玟璇將接力演唱，high翻整個藝術叢林，讓關注喜愛《聲林之王》的粉絲可以和選手相見。現場更有精彩打卡換大獎活動，最夯選秀節目獨家線下首場活動，千萬不要錯過！

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/

●想掌握第一手節目訊息，加入官方「聲林之王」社團卡位: https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

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聲林, 聲林之王

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