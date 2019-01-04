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王少偉打電動屁孩上身　連過3關奪10萬元全捐公益

記者許逸群／台北報導

藝人王少偉日前參加徐乃麟主持的狼谷競技台節目《斗內大善人》，節目主軸是挑戰3種遊戲成功，便會累積獎金捐贈給來賓指定公益團體。沒想到42歲的王少偉玩起電動，彷彿穿越時空回到12歲，靠「碎念式打法」驚險過關，拿下最高獎金10萬元！

▲▼王少偉打電動連闖三關。（圖／狼谷競技台提供）

▲王少偉打電動連闖三關。（圖／狼谷競技台提供）

王少偉在第一關玩懷舊遊戲「小蜜蜂」時，卻如坐針氈，他必須靠3條命拿下1500分，但前面2條命很快就用完了，只見他緊張得邊打邊罵：「為什麼（敵軍）一直吐子彈啊！以多欺少！下流！」激動程度宛如屁孩上身，最後驚險過關時，也露出小男孩得意表情，逗得現場大笑。

▲▼王少偉打電動連闖三關。（圖／狼谷競技台提供）

▲▼王少偉奪下10萬元全捐做公益。（圖／狼谷競技台提供）

▲▼王少偉打電動連闖三關。（圖／狼谷競技台提供）

接著王少偉在擅長的節奏遊戲下，身體隨著音樂擺動，搭配全面專注的神情，輕鬆獲取A級評價。最後關卡是「快打旋風」，充滿信心的王少偉瞬間擊敗2個角色，一度以為自己已經過關，耍帥走下舞台，被提醒共要贏3個角色，他才又再上台。但他最後依然不負「不敗王」名號，漂亮贏下比賽。

王少偉贏得10萬元公益金，連徐乃麟都大讚他是「藝人之光」。最後王少偉選擇把獎金捐給唐氏症基金會，他也親自到基金會工作坊，與唐寶寶小晏子溫暖互動，發揮幽默性格逗得對方笑呵呵，展現帥氣大暖男的一面，連唐氏症基金會副執行長周美汝都認證給讚賞。

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