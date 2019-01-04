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潘瑋柏緋聞女友是「最美空姐」！IG秘戀洩愛　爆結婚官方回應了

記者李玟儀／綜合報導

藝人潘瑋柏4日被爆即將結婚，對象疑似是先前曾傳緋聞的空姐，網傳是潘爸爸在上課時透露，針對爆料目前工作人員選擇沉默。潘瑋柏在2018年傳出戀愛消息後，有網友翻出女方有「最美空姐」之稱，目前是上海東方航空的組員。

▲▼潘瑋柏緋聞女友「宣芸」。（圖／翻攝自IG）

▲▼潘瑋柏緋聞女友「Luna」。（圖／翻攝自IG）

▲▼潘瑋柏緋聞女友「宣芸」。（圖／翻攝自IG）

潘瑋柏與寶茂建設千金Bebe分手2年後，在2018年4月傳出新戀情，對方叫Luna，據媒體報導她曾出現在潘瑋柏上海的工作場合，當時兩人互動沒有特別熱絡，因此未被察覺。

▲潘瑋柏因為和空姐上傳同款皮箱照片，意外讓戀情露餡。（圖／翻攝自潘瑋柏Instagram）

不過卻有網友找到戀愛的蛛絲馬跡，比對兩人IG中一張名牌行李箱照片，網友發現應該是在同一地點拍攝，另外還有名牌槍也曾先後出現在各自的IG中，雖然Luna在緋聞曝光後，悄悄關閉IG帳號，但此舉反而讓網友更加認定兩人的超友誼關係。

▲▼潘瑋柏緋聞女友「宣芸」。（圖／翻攝自IG）

▲▼Luna有著甜美臉蛋、姣好身材。（圖／翻攝自IG）

▲▼潘瑋柏緋聞女友「宣芸」。（圖／翻攝自IG）

Luna有著一張當今流行的網紅臉，尖下巴、澎澎的蘋果肌以及白皙的皮膚，再加上高挑、玲瓏有緻的身材，曾被大陸網路媒體喻為「最美麗空姐」。

至於潘瑋柏究竟是不是要結婚了，有陸媒向工作人員求證，但獲得不同的回應，據《新浪娛樂》報導，工作人員保持沉默，而《愛奇藝娛樂》則表示，經紀公司工作人員稱潘爸爸愛開玩笑，稍晚會發布官方聲明。

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