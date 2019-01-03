廣告小妹戳破「白冰冰代言高雄殘酷真相」：愛河邊跳舞就想行銷？

記者李玟儀／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後，觀光局找來白冰冰擔任一月份觀光大使，引起網友熱烈討論，不僅網友哀號：「還我五月天！」行政院副發言人丁允恭將此舉評為「摧毀高雄」，對此一向針對時事敢言的廣告小妹發表自己的看法，狠批：「在愛河旁邊邊跳跳舞就想行銷高雄，難。」

▲廣告小妹看高雄市政府邀白冰冰行銷高雄。（圖／翻攝自廣告小妹、白冰冰臉書）

廣告小妹文中提到：「有比較才會有傷害。」將五月天與白冰冰相比，網友心中的落差感受可想而知，「白冰冰確實遜色不少，難怪網友傻眼，可是蘋果與橘子是不能類比的。」她認為兩邊各有優缺點，要看細節才能判斷。

從最實際的代言費來看，白冰冰是無償代言，甚至自掏腰包拍MV，而五月天則是一年友情價八百萬元，為期三年，廣告小妹從這點分析：「零元與八百萬的差距，細想一下，跟白冰冰與五月天之間的差距差不多，那麼一切也就合理了，想省錢是要付出代價的。」

但是觀光不只是國際，國內行銷也是一種，廣告小妹說，五月天的影響力不論是台灣或大陸，都無庸置疑，但若是離開華人市場呢？「五月天也是愛莫能助。」她認為在歐美，就算把白冰冰換成范冰冰、李冰冰，對當地人來說頂多是為了美色多停留幾秒，很少人會記得這些藝人代言了什麼城市。

▲廣告小妹認為找白冰冰行銷高雄，在國際上的成效有限。（圖／高雄市政府觀光局提供）

對廣告小妹來說，觀光行銷本來就很難，台灣的城市觀光經常沒有連貫性，「做完一波，接下來就鴉雀無聲。」而以高雄目前擬定的觀光代言人，一月白冰冰，二月陳文茜來看，廣告小妹說：「表面上是為了鎖定國際遊客，但說白了，這個國際只有大陸而已。」然而她問過身邊的大陸福建友人，對方對白冰冰的印象還是停留在白曉燕事件。

▲廣告小妹認為白冰冰的精神值得肯定，但問題在於高雄市政府想行銷卻不肯花錢。（圖／高市府觀光局提供）

廣告小妹認為，白冰冰願意無償宣傳，這樣的情操、精神值得嘉許，可是行銷不是只靠熱血就能完成，「在愛河旁邊跳跳舞就想行銷高雄，難。」而這次白冰冰行銷高雄會引起軒然大波，她認為問題不在於白冰冰身上，而是市政府不肯撥預算又沒有發想行銷，「行銷不花錢，還想發大財？呵呵，顆顆，啾咪。」