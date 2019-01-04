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潘瑋柏爆「結婚娶空姐女友」！　網曝：潘爸爸上課說溜嘴

記者李玟儀／綜合報導

藝人潘瑋柏在節目《中國新說唱》中連兩季擔任導師，此外先前也曾在《聲林之王》以「飛行導師」的身分亮相，在演藝事業蓬勃發展的同時，有傳聞指出，他疑似即將結婚，網友指出，消息來源是潘爸爸在講課時無意間透露。

▲潘瑋柏「牽手女友」逛華山文創。（圖／翻攝自微博）

▲潘瑋柏「牽手女友」逛華山文創。（圖／翻攝自微博）

潘瑋柏在2018年上半年曾被爆和一名上海東方航空的空姐熱戀中，當時媒體報導中指出，他應該是透過上海朋友介紹認識，女方有著高挑的身材、精緻五官及烏黑秀麗的長髮，長相不輸線上女明星，經營的Instagram帳號常有來自各國的男粉絲示愛。

當時緋聞曝光，潘瑋柏所屬華納音樂表示「私事不予回應」，但近日卻有網友爆料，指潘瑋柏父親在大學講課時，無意間透露兒子即將結婚的消息，對象疑似就是先前的空姐女友。對此《新浪娛樂》向潘瑋柏工作室求證，工作人員保持沉默。

▲潘瑋柏因為和空姐上傳同款皮箱照片，意外讓戀情露餡。（圖／翻攝自潘瑋柏Instagram）

事實上，潘瑋柏過去曾說希望35歲結婚，如今已經38歲的他，2017年出席活動時，又改變結婚歲數，卻也沒有把話說死，「延到40歲吧，可能碰到對的人就結了也說不定。」

▲▼網友爆潘瑋柏即將結婚。（圖／翻攝自微博）

▲網友爆潘瑋柏即將結婚。（圖／翻攝自微博）

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