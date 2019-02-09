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THE BOYZ的活力氧氣！有Q的每天，都是美好愉快的開始❤

▲THE BOYZ Q （圖／翻攝自VLIVE）

文／Have A Nice Day

還記得第一次知道Q這個名字，是因為在Dispatch main dancers的直播V live上，不過看這直播，起初只是因為要看NU’EST金鐘炫，沒想到，居然被鐘炫身旁這位看來有些戰戰兢兢的孩子給吸引住了。可能因為Q是main dancers組合裡最新的新人，直播裡都沒什麼講話，只是偶爾點個頭、說個幾句，但莫名地就覺得這孩子挺可愛的。

▲THE BOYZ Q （圖／翻攝自VLIVE）

但當時也沒有想很多，只覺得對Q有些印象，知道他是THE BOYZ的成員。直到12月偶然在YouTube隨機播放清單中，聽到了《No Air》這首歌，覺得「哇！哪團出的新歌啊，這麼好聽。」一看才發現是THE BOYZ ！看完MV和他們放送舞台，也是對Q最有印象，頓時心裡出現「You are my destiny~~」於是便一頭栽進THE BOYZ的坑裡了。

▲THE BOYZ Q （圖／翻攝自THE BOYZ臉書、推特）

本身存在就是個「萌」！沒有第二個形容詞！

臉圓圓，眼睛圓圓，笑起來時嘴巴方方的，外型可愛這件事，一目了然的自然不需要多作解釋XDD 時不時就做出些讓人想抱緊處理的動作，可愛的本質是藏不住的！

▲THE BOYZ Q （圖／翻攝自YouTube）

▲Ready～Q！！（圖／翻攝自1theK YouTube

▲THE BOYZ Q （圖／翻攝自YouTube）

▲連吃的時候都不忘裝可愛嘿嘿。（圖／翻攝自YouTube

人間倉鼠，食量超大的嘟嘟臉（但怎樣都吃不胖）

每次吃東西都喜歡把臉塞的鼓鼓的，還沒吃完這口就要咬下一口！雖然看起來瘦瘦的，但真的默默的很能吃，在不知不覺之中把食物通通掃光XDDD

▲THE BOYZ Q （圖／翻攝自V Live）

▲▼好吃的東西不可以放過，通通都要吃光光。（圖／翻攝自Vlive

▲THE BOYZ Q （圖／翻攝自YouTube）

▲THE BOYZ Q （圖／翻攝自YouTube）

可愛的單邊酒窩，美好的開始Q

因為有著單邊的酒窩，因此自我介紹時總是戳著自己的臉頰說著「기분 좋은 시작 ！큐 입니다～」（愉快美好的開始，Q意咪達～）

▲THE BOYZ Q （圖／翻攝自THE BOYZ TWIITER）

▲THE BOYZ Q （圖／翻攝自@TooMuchQute 推特）

跳舞時就是比誰都還認真的克里斯馬

所謂的反差魅力，說的就是Q了吧！平時軟萌的孩子，在THE BOYZ裡面卻是主領舞，在跳舞的時候眼神比誰都還要火熱～ 而且基本上沒有不會跳的舞！無論女團男團，都能輕鬆駕馭的dance leader！不只參與過dispatch main dancers，也參與過節目《Dance War》，在年末舞台每次看Q跳舞都會一秒不想當媽媽飯，好想當女友飯XDDD 

▲Dispatch main dancers，Q個人舞蹈預告。

▲《Dance War》舞蹈直拍。

▲《No Air》簽售會，就算戴著可愛兔兔一樣看得出來是舞蹈匠人～

▲THE BOYZ Q（圖／翻攝自YouTube STANBY）

▲Q在2017.12.6出道Showcase上大哭。（圖／翻攝自YouTube STANBY

15歲開始當練習生，時間長達五年，是THE BOYZ裡訓練最久的

從15歲開始當練習生，跳了5年的舞，直到20歲才正式出道，Q雖然不是THE BOYZ裡的隊長（順道一提，THE BOYZ並沒有隊長，只有班長，班長為上淵）但練習時間最長，等待的時間最長，經歷的事情也最多，在一般場合中，也明顯能感受到團體思維以及心思細膩。

Q曾經在一次後台採訪中哭了，因為自己當了練習生，2位親姐姐暫時放下了原本想要做的事情，一直感到很抱歉，希望能夠快快成功，才能讓姐姐快快也去實現自己的夢想。

必須說，當練習生的壓力可能比我們想像中的都還大很多，不僅是與自己耐心、意志力的戰爭，有時候更會影響到家人的生活。沒有人能保證他們何時能出道，天天擔心的數著日子，好不容易出道了卻又開始擔心何時才能大紅大紫...。現在南韓偶像普遍年齡層都偏低、甚至未成年，實在是很心疼他們在本該快樂生活的年紀，就必須背負沈重的壓力...

▲THE BOYZ Q。（圖／翻攝自YouTube）

尖叫聲超高響徹雲霄roller coaster XDDD

如果你在看THE BOYZ的綜藝時，突然聽到了不知名的尖叫聲，十之八九都是Q發出來的XDDD 實在不知道Q是怎麼有辦法，隨心所欲的使用這種分貝132的海豚式尖叫聲，但聽久了莫名還有點療癒...

▲Q的尖叫合集。（珍惜您的耳膜，請轉低音量再慢慢欣賞XDD）

▲THE BOYZ Q。（圖／翻攝自YouTube） 

長頸鹿、鴕鳥...？脖子長到你會懷疑自己的眼睛

平時不仔細看還沒發現，仔細看不得了！Q的脖子有足足12公分這麼長，名副其實人間長頸鹿XDD 在節目上也學過許多次鴕鳥跑，就算是相處了幾年的成員，每次看也都覺得神奇

▲THE BOYZ Q。（圖／翻攝自YouTube）

▲鴕鳥跑～Q跑起來～

▲THE BOYZ Q（圖／翻攝自VLIVE）

平時是個小奶娃，認真起來不一般

事實上，會如此喜歡Q的原因，有大概一半以上的原因都是看了團綜《THE 100》。《THE 100》是THE BOYZ在100小時以內，為粉絲THE B做出一個迷你concert的實境秀，由於Q是舞蹈部分的總指導，時常能看到他領導著整個團隊，雖然語氣溫柔，但總能俐落的看出隊友們問題所在，同時自己完美消化了所有舞蹈動作。網路上也有許多粉絲說，原本可能是因為其他成員看這檔綜藝的，但最後都被Q給圈走了XDDD

▲舞蹈部分6:44開始。（有中文字幕，請安心享用）

▲THE BOYZ Q 。（圖／翻攝自YouTube、THE BOYZ推特）

和泳勛的love line (?)，勛Q發糖沒有在跟你客氣的

如果仔細看THE BOYZ的影片或綜藝，時常都能看見Q與泳勛黏在一起，頻率實在高到很像一對連體嬰，動不動就抱在一起。泳勛曾經說過，自己的手機電話簿裡，成員都是各自的名字，唯獨把Q儲存成「可愛昌民♥」引來了其他成員滿滿的不平衡XDDD 泳勛甚至還把自己的戒指給Q戴了，真的是疼愛有加(๑´ڡ`๑)

▲THE BOYZ Q（圖／翻攝自FB）

Q也多次在粉絲簽售會中的小紙條提過，與泳勛一起做的事情很多，經常一起玩、默契很好也很合得來。2人在《Right Here》的舞台上，也多次被粉絲發現利用短短1秒不到的對舞時間玩剪刀石頭布，或者互相比愛心XDDD

▲THE BOYZ Q。（圖／翻攝自sospong）

▲誰准你們上班談戀愛（威XDDD）（圖／翻攝自sospong 推特）

（當然還是要說，CP不要太過於上升真人，快樂追星快樂吃糖有益身心健康XDD）

THE BOYZ十二名成員各自的特色都很鮮明，無論是舞蹈、歌唱實力也都很不錯，而且顏值也都是水準以上的好看(〃∀〃) 2018年他們也成功拿下了新人獎，相信在2019年肯定會有更好的發展，希望台灣的粉絲也能多多認識、知道這團就好了～ 一起加入成為THE B吧♥

那麼，祝大家今天也是愉快美好的一天(≧∀≦) 安妞～

▲THE BOYZ Q （圖／翻攝自THE BOYZ VLIVE）

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關鍵字

THEBOYZ, Q, 池昌民, 더보이즈

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