沈月「無P圖真面目流出」！　全身打回原形…網一看傻了：150變180

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星沈月憑《致我們單純的小美好》、新版《流星花園》走紅，外型清新甜美的她，有著嬌小纖細身材，不過近日卻有網友曝光她修圖前的照片，抓包她一雙鳥仔腳其實全靠後製P出來，不只膚色偏黑，小腿也顯得粗壯，對比前後實在差很大。

沈月被發現修圖痕跡，有網友揪出她修圖前的照片，只見她的雙腳膚色黑了好幾階，比例變得矮了許多，一雙腿的長度也瞬間減了一半，小腿更是爆出「蘿蔔」，看起來相當粗壯，修圖前後照片一對比，嚇壞不少網友：「被打回原形了。」

▲沈月雙腿修圖前後。（圖／翻攝自微博）



照片曝光後，沈月立刻登上微博熱搜冠軍，還有人開玩笑建議她可以開設P圖教學班，但也有人緩頰，認為雖然照片是她本人沒錯，卻不代表是她親手修的圖，猜測也有可能是官方代為修飾，另外有粉絲公開她的全身影片，替她澄清網傳的修圖前照片應該是角度和燈光問題，她其實比例並不差。

沈月拍完《致我們單純的小美好》後，為了演出《流星花園》杉菜一角，被劇組要求要再瘦一些，於是努力減肥，讓身材變得纖瘦許多。她最近又馬不停蹄的接著拍新戲，被路人捕捉到拍攝現場照片，雖然一頭黑色短髮沒什麼變，臉蛋卻明顯瘦了許多，下顎線條變得明顯，下巴更是成了尖V形狀，雖被盛讚變得更漂亮，卻也讓粉絲有些心疼。

▲沈月修圖前後。（圖／翻攝自微博）



事實上，沈月本來非常愛吃美食，為了瘦下來，也費了不少心思。她減肥主要靠3個方法，一是減少攝取澱粉，改吃清淡、熱量低的水煮蔬菜；二是每天喝2500cc的水，幫助新陳代謝；三則是利用「泡沫軸」運動，而且每天持之以恆，一邊調整飲食、一邊勤奮運動，雙管齊下，健康的瘦下來。

▲沈月。（圖／翻攝自微博）