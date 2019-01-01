退團回鄉下嫁帥老公！　23歲女偶像宣布懷孕曬「5月孕肚」

▲畠中清羅是乃木坂46成員，2017年退團嫁給大6歲的上班族。（圖／翻攝自IG／畠中清羅）

記者陳芊秀／綜合報導

23歲女偶像畠中清羅是「乃木坂46」前任成員，2017年秋天宣布退團結婚，和大6歲的上班族老公回家鄉定居。她2019年元旦再度分享懷孕喜訊，「我和心愛的人孕育了新生命」，準備要當媽了！

畠中清羅曬出近照，身穿黑色連身裙，挺著孕肚坐在池邊沙發。她發文透露已經懷孕5個月，進入安定期才分享喜訊，「我和心愛的人之間孕育了非常重要的新生命，真的非常幸福，我還不夠成熟，請大家溫暖的守護哦，我真的好幸福呢。」她選在元旦分享好消息，吸引將近7000多名粉絲按讚祝福。

▲畠中清羅懷孕5個月。（圖／翻攝自IG／畠中清羅）

現年23歲的畠中清羅放棄在娛樂圈的高人氣，偶像生涯僅維持3年，就跟著老公在山口縣生活，2018年8月補辦婚宴時，首度公開丈夫長相，引發熱烈迴響，網友更輪番以「超級帥哥」來形容，小倆口站在一起的身高差被讚「好像看韓劇」，她也驕傲回應「老公的內在更帥哦！」她婚後時常分享人妻生活，和老公去沖繩蜜月還曬老公胸肌，雖然已經不再公開另一半的正臉，仍然流露出日常甜蜜。

▲畠中清羅婚禮時曾曬老公正臉，被日網稱讚是超級帥哥。（圖／翻攝自IG／畠中清羅）

▲畠中清羅和老公沖繩蜜月。（圖／翻攝自IG／畠中清羅）

▲畠中清羅常分享婚後生活，已經沒曝光老公正臉。（圖／翻攝自IG／畠中清羅）