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五月天點歌難題「連4首卡關」　怪獸元旦放送：繼續點！

記者關韶文／台中報導

2019年的第一天開工日，五月天先邀請他們的偶像伍佰陪他們唱，而結束和偶像的合唱段落後，進入最經典的點歌趴，五月天大方開放點歌，怪獸更表示，「元旦大方送，開放歌迷繼續點歌！」

前幾天的演唱會中，歌迷準備了各式各樣的浮誇道具，逗得五月天笑聲連連，每每翻牌後，總能考倒阿信，甚至阿信還二度求饒，「我要看魔境歌詞網！」本來今晚點到一位歌迷，但他點的歌曲本來就在原定歌單中，阿信大發慈悲表示，「這是我很喜歡的歌，所以這首我們真的要唱，而且後面本來會唱，不然我們再換一個好了。」

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

▲▼歌迷最愛五月天點歌趴。（圖／資料照／相信音樂提供）

▲▼五月天。（圖／相信音樂提供）

舞台前方有一群浮誇歌迷，準備了各式各樣的道具，今晚則是抽獎牌，阿信表示，「今天的點歌大使是石頭，我們就選頭獎！」點開後《亂世浮生》，讓歌迷直呼好久沒聽了！怪獸表示元旦大方送，繼續開放點歌，接著演唱《借問眾神明》。

接著翻牌一位歌迷，竟是久未公開演場的《花》，沒想到歌詞中唱到了「雨」，阿信充滿信心表示，「其實雨打在大家身上，其實心痛在我們心上，今天開場之前，我們看氣象預報，有一點點不樂觀，但是到目前為止一切都好，我想是各位的幸運，讓我們今天有非常好的天氣，謝謝你們，是五月天的小太陽。」五月天接著演唱《小太陽》，掀起演唱會最後高潮。

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