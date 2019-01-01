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阿信吃醋：你來了後歌迷變聽話！　「搖滾之神」唱最強嗨歌

記者關韶文／台中報導

「華人第一天團」五月天LIFE《人生無限公司》1日在台中開唱，阿信過去曾無數次表示「伍佰& China Blue是他最崇拜的人之一」，沒想到就在今天，伍佰驚喜擔任嘉賓，而他一出場就引起尖叫連連，阿信更背起吉他學伍佰彈琴，笑翻全場！

▲▼五月天,家家。（圖／相信音樂提供）

▲五月天元旦開唱。（圖／相信音樂提供）

過去五月天在演唱會上就曾多次提及對伍佰的崇拜，阿信過去曾說過，「身為五月天的主唱，我並不推薦大家去看伍佰& China Blue的live，因為你有可能回不到五月天的live.......。」就連平常口齒伶俐的瑪莎也曾說，「每次見到他，其實我們都緊張到不敢多說。即使到了今天自己也成為別人口中所謂的『藝人』，但在見到他本人的時候，仍然會有許多的害怕尊敬。」

▲▼五月天,伍佰。（圖／記者關韶文攝）

▲▼五月天邀請伍佰擔任演唱會嘉賓。（圖／記者關韶文攝）

▲▼五月天,伍佰。（圖／記者關韶文攝）

2019年一開工，五月天隆重邀請他們最崇拜、最尊敬的「搖滾教父」伍佰助陣，演繹地表最強搖滾情歌《挪威的森林》，享受真正的搖滾王道。阿信開心呼喊，「讓我們歡迎我們的偶像，伍佰老師！我們開始邀請伍佰老師擔任演唱會嘉賓，應該是10年前開始，有一天就是今天，今天就是有一天，讓我們感謝伍佰老師，來到《人生無限公司》。」

看到伍佰驚喜登場，全場2.5萬粉絲尖叫連連，阿信笑說，「不知道為什麼，你來了之後，他們變的比較聽話，平常他們都講不動，今天老師一來，大家都聽口令，不然多唱一點。」伍佰老師誠懇表示，「我有練！」接著一同合唱《愛情萬歲》掀起演唱會高潮，合唱完後，阿信笑說，「平時嘉賓走後，如果你們喊他的名字，五月天會有點吃醋，但是今天可以，伍佰！伍佰！」

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五月天, 相信音樂新聞, 阿信, 伍佰

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