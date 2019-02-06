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《海角》大大畢業也失業　笑喊：收入不穩靠夢想撐！

記者李欣容／專訪

安乙蕎11歲時拍了電影《海角七號》，「大大」也一舉成名，只是成名的只有大大，安乙蕎這個名字，對很多人來說還是陌生。安乙蕎曾經很想擺脫停滯不前的狀態，但想了想又說：「如果大大是一個記憶點，那至少還有人記得我。」

▲▼專訪 安乙蕎。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼專訪，安乙蕎。（圖／記者黃克翔攝，下同）

安乙蕎坦言，拍《海角七號》並不是她的人生志向，也沒覺得因爲電影紅了，以後就要進演藝圈，「那時候還在上課，就還想要繼續學業，有去試鏡啦，但也沒有很積極。」是後來國中老師推薦她去考復興高中戲劇班，她才就此和表演結下良緣。

安乙蕎去年6月大學畢業，在大學生涯後期，她一邊拍《種菜女神》一邊唸書，忙得不可開交，她笑說：「本來以為可以這樣一路忙到畢業，開始好好拍戲，殊不知畢了業，戲也殺青，也沒有工作了！」

▲▼專訪 安乙蕎。（圖／記者黃克翔攝）

上一次見到安乙蕎是在《種菜女神》見面會上，當時主持人介紹她是「海角七號大大」，安乙蕎說：「其實我現在常常覺得，應該已經有很多人沒看過海角了，那已經是10年前的事了，現在10歲的小孩都還沒出生。」

她分享前年跨年，她正在宣傳電影《52Hz, I love you》，「有個妹妹走過來跟我說，『我知道你是誰』，我心想，阿就海角七號大大嘛...。」沒想到對方說：「妳是楚楚！（《我家是戰國》角色）」安乙蕎瞬間鼻酸衝上腦門，「當下真的超感動，有人知道我其他的角色。」

▲▼專訪 安乙蕎。（圖／記者黃克翔攝）

有陣子，安乙蕎急於想脫離「大大」，甚至會主動說，「大大是戲裡面的角色，我不是大大，我是麥（讀音：ㄇㄞ）子。」只是這也造成她另一個困擾。

「麥子是我的乳名，寫起來是『麥子』，但其實是念ㄇㄞ子。」當「大大」變成了「麥子」，安乙蕎也不過是從這個角色，跳進另一個角色中，心裡依舊沒有踏實感，「就會覺得好像不是在叫我。」還一度放棄，乾脆就接受了這個沒有故事也沒有溫度的名字。

後來她去大陸拍戲，有導演建議她取藝名，「他覺得麥子聽起來很像物品，叫起來沒氣勢。」才有了「安乙蕎」這個屬於她的名字。

▲▼專訪 安乙蕎。（圖／記者黃克翔攝）

安乙蕎跟許多資深前輩合作過，包括楊貴媚、林美照、柯淑勤、謝祖武、莊凱勛等等，安乙蕎在短片《媽的！一百種死法》中飾演楊貴媚的女兒，為了阻止不斷想自殺的母親，她必須對楊貴媚生氣、咆哮，「但當下我完全沒有情緒，要吼我都吼不出來。」楊貴媚也對她說了重話：「你要一直這樣，我也沒有辦法跟你對。」

▲▼專訪 安乙蕎。（圖／記者黃克翔攝）

後來想想，安乙蕎才知道，楊貴媚是想幫她，只是因為彼此不熟悉，她只感覺到壓力，「我後來就去旁邊冷靜，馬上大哭，哭完有好一點，但我到現在都還是覺得...沒有演好。」對於自己的表現，總認為還有進步空間。

安乙蕎也敞開心房，將自己歸零，尋求前輩幫助，「我也跟美照姐聊過，她說她到現在為止，每部戲回想起來都覺得她可以演得更好，但是每次的效果也都是最真實，再回去演也都不一樣了，你可能會有不一樣的詮釋，但那就是另一部作品。」

▲▼專訪 安乙蕎。（圖／記者黃克翔攝）

安以蕎需要的不是磨練，是機會，「我拍戲都間隔滿久，拍電視劇反應要非常快，我會想要把自己準備得更好一點，但時間拉很長，對我來說需要適應，好不容易進入狀況，又快結束了。」

《海角七號》導演魏德聖無疑是安乙蕎的貴人，還有國中推薦她念表演班的老師，以及《回家路上》、《種菜女神》的導演廖士涵，即便現在戲約不多，收入不穩定，但安乙蕎還有滿腔熱血支撐著她的夢想，她最後那句：「我想要表演，在那個環境下是開心，覺得自己有能量的。」仍讓人內心澎湃。

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安乙蕎, 大大, 海角七號

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