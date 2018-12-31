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紅白跨年／Hey!Say!JUMP有「學霸啦啦隊」撐腰！　他騰空「跳劈一字馬」帥炸

▲平成最後一個紅白，傑尼斯Hey!Say!JUMP出場，身後舞群是學霸啦啦隊。（圖／翻攝自推特）

▲平成最後一個紅白，傑尼斯Hey!Say!JUMP出場，身後舞群是學霸啦啦隊。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

日本NHK《紅白歌唱大賽》31日日本時間7:15分準時開始，傑尼斯男團Hey!Say!JUMP演唱組曲，身後舞群是奪下日本全國大學冠軍的早稻田男子啦啦隊，將近3分鐘的組曲，過程中全團成員和啦啦隊一起完成高難度跳躍，成為上半場演出一大看點。

▲平成最後一個紅白，傑尼斯Hey!Say!JUMP出場，身後舞群是學霸啦啦隊。（圖／翻攝自推特）

▲Hey!Say!JUMP動作整齊，早稻田男子啦啦隊更助力撐出氣勢。（圖／翻攝自推特）

Hey!Say!JUMP團名取自日本年號「平成」，同時2018年《紅白》也被視為「平成最後一個紅白」，該團演出同時也受到期待。光是開場就給觀眾驚喜。團員知念侑李和啦啦隊合作，騰空一跳還做出一字馬的動作，眾人邊唱邊跳，最後還在啦啦隊撐腰下，每個人都站上人肉疊疊樂，其中山田涼介更有2個人高，零失誤演出畫面在網路瘋傳，粉絲狂讚「帥呆了」、「能成功真是太好了！」

▲平成最後一個紅白，傑尼斯Hey!Say!JUMP出場，身後舞群是學霸啦啦隊。（圖／翻攝自推特）

▲「Hey!Say!JUMP」知念侑李騰空跳劈一字馬。（圖／翻攝自推特）

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紅白歌唱大賽, 紅白歌合戰, Hey!Say!JUMP

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