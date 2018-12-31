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老公脫稿告白：下輩子做牛做馬還妳❤　嚴立婷神回…網推爆：超中肯

記者潘慧中／綜合報導

嚴立婷與籃球員老公張智峰育有一對寶貝兒女，重心幾乎放在照顧小孩，她近日在社群網站PO出與老公的私訊截圖，對方上一秒還在誇讚「前世情人」，下一秒可能意識到她吃醋了、立刻改口告白：「謝謝妳幫我生了兩個寶貝」，不忘附上愛心，一席話被網友笑虧：「展現超強求生慾！」

▲▼嚴立婷神回老公脫稿告白（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

▲嚴立婷合照籃球員老公張智峰。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

嚴立婷當時語帶無奈地私訊老公：「她（女兒）在家也是一直叫爸爸」，女兒似乎無論出門或在家都很少喊媽媽，老公聽到笑開了眼說：「情人」，相當自豪女兒的表現。

▲▼嚴立婷神回老公脫稿告白（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

▲▼嚴立婷老公上一秒還在誇獎女兒，下一秒馬上告白安撫她。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

▲▼嚴立婷神回老公脫稿告白（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

嚴立婷馬賽克處理掉自己的回應，但能看到老公深情感謝她生了兩個孩子、甚至承諾「下輩子做牛做馬還妳，幫妳擋刀擋槍。」不少女孩聽到這句情話想必會融化，但她只理性地回了一句話：「能不能這輩子先還？」

▲嚴立婷和老公育有兩個小寶貝。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷）

真性情逗樂了一票網友，嚴立婷認為自己回答得很實在，老公懂得感恩固然是件好事，但她表示「下輩子在哪誰知道？而且下輩子我要當男人好嗎？！」一席話釣出許多網友認同地說：「太中肯了」、「相當實在」」「嚴哥神回哈哈哈哈哈！」

嚴立婷臉書全文：

我覺得我回答的相當實在耶
你們說是不是

#有個懂得感恩的老公挺好的
#但下輩子在哪誰知道
#而且下輩子我要當男人好嗎

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嚴立婷, 張恩睿, Willson, 張智峰, tammy

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