曾志偉車禍「2節肋骨裂開」　曝北海道真相：對方整台車滑過來！

娛樂中心／綜合報導

港星曾志偉25日在北海道發生車禍，撞上香港警務處刑事及保安處處長李志恒的座車，導致對方頸椎受傷、下身麻痺，其他人也都受到輕重傷。他30日來台，被問及這起車禍，透露當時是對方車輛滑過來，「完全控制不了」，但並不打算提告。

▲曾志偉在北海道車禍中傷及肋骨。（圖／資料照／記者張一中攝）

據《蘋果》報導，曾志偉雖然發生車禍，仍照原定計畫來台拍戲，但其實身上還有傷，第5節、第7節肋骨都裂開，只要咳嗽、躺下、起身或深呼吸，都會非常疼痛，為了治療已經先預約台灣醫生，打算有空檔就去看看。至於傷勢較嚴重的李志恒，曾志偉表示距離太遠，還沒去探望過，但得知對方現在手腳已經有感覺，並且可以進食，「我也安心了。」

曾志偉透露車禍當天情形，後來看了行車記錄器畫面，發現是「對方整台車滑過來」，被警方詢問過要不要提告，但念在對方也是香港人，而且還受了重傷，就算了。他也澄清自己沒有酒駕，「絕對不可能」，之所以被懷疑，是因為路過了一個造酒的地方。

▲曾志偉澄清並未酒駕。（圖／資料照／記者張一中攝）

事實上，曾志偉在車禍發生後2天，便已經發表聲明解釋當天情況，澄清當天並沒有喝酒，也不像外界傳言的被警方要求接受酒精測試，「本人已完成這次意外的口供，日本警方表示本人可以隨時出境」。他也表示非常擔心受傷的警務人員，「祝願他能早日康復，此乃本人最大心願。」