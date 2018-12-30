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帶坤達喝喜酒　柯佳嬿「透視黑絲」現身…網驚：很少看妳穿這樣！

記者潘慧中／綜合報導

柯佳嬿2017年底和坤達登記結婚，交往5年決定攜手共度一生，在圈內擁有好人緣的夫妻倆，近日連袂出席好友婚禮，有別於平常的率性褲裝，她當天套上裙子和黑絲襪，讓粉絲眼睛為之一亮，全都看傻了眼大讚：「很少看妳穿這種衣服耶！」

▲▼柯佳嬿「透視黑絲」喝喜酒（圖／翻攝自Facebook／柯佳嬿 Alice Ko）

▲▼柯佳嬿平常大多走率性褲裝的路線。（圖／翻攝自Facebook／柯佳嬿 Alice Ko）

▲▼柯佳嬿「透視黑絲」喝喜酒（圖／翻攝自Facebook／柯佳嬿 Alice Ko）

照片中，可以看到柯佳嬿頂著俐落短髮，搭配垂墜式耳環很有氣質，身穿米杏色寬袖上衣，搭配不規則裙襬黑裙，內搭透膚黑絲襪和同色系平底鞋，得體又不過於曝露的穿搭，襯托出簡約大方的氣質，坤達全身同樣以黑色為基調，小倆口維持一貫的低調作風。

▲▼柯佳嬿「透視黑絲」喝喜酒（圖／翻攝自Facebook／柯佳嬿 Alice Ko）

▲柯佳嬿帶坤達一起喝喜酒。（圖／翻攝自Facebook／柯佳嬿 Alice Ko）

柯佳嬿透露當天是參加導演葉天倫妹妹的婚禮，回想剛入行的時候，導演是她的表演老師，陷入低潮之際，對方也是教會自己要坦然面對自己的關鍵人物，導演的妹妹是名編劇，她多次詮釋對方筆下的人物，「這對兄妹總是給人溫暖，也因為他們我有幸跟很多溫暖的人合作。」

▲▼葉天倫導演對柯佳嬿來說，是良師也是益友。（圖／東森新聞、翻攝自Facebook／柯佳嬿 Alice Ko）

▲▼柯佳嬿「透視黑絲」喝喜酒（圖／翻攝自Facebook／柯佳嬿 Alice Ko）

柯佳嬿臉書全文：

跟天倫導演與丹青很有緣分。

初入行時，天倫曾是我的表演老師，他在我低潮的時候教我要坦然的面對自己與這個世界。

丹青是編劇，也是天倫的妹妹，我不只一次演出她筆下故事的人物。

這對兄妹總是給人溫暖，也因為他們我有幸跟很多溫暖的人合作。然後在我們各自經過了很多故事以後，在丹青的婚禮上，又見到了生命中不同階段的，很多溫暖的人。

為你們感到開心：）恭喜恭喜！

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