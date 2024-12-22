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韓寧甩「文青女神」味！　開腿釣蝦被家人尬問：形象會不會變差？

記者蕭采薇／台北報導

「文青女神」韓寧在公視人生劇展新作《樹冠羞避》飾演女主角「普年」，與來自泰國、外型甜美的黃可欣（Emmy Huang）飾演愛侶。劇中韓寧一洗高冷氣質，大手大腳的肢體與邋遢的外型，作品中判若兩人的演出，讓家人看了說「這樣的形象會不會變差？」

▲《樹冠羞避》韓寧、黃可欣。（圖／公視提供）

▲《樹冠羞避》韓寧（右）在釣蝦場開腿釣蝦，左為飾演其母親的張昌緬。（圖／公視提供）

導演張均瑜解釋，「樹冠羞避」是種自然現象，像樹跟樹之間的社交距離，即不同棵樹之間的樹冠會巧妙分離。她也認為人有不同國籍、語言、信仰，像樹一棵棵站在一起組成森林。張均瑜藉由這樣的現象探索「人與人之間該如何更同理對方？」同時也像樹一樣，看似分離，卻看不見的地方仍緊緊相連。

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韓寧在劇中飾演主角普年，是一位個性不修邊幅的深情女同志，對未來沒有特別計畫。韓寧也提到，拍攝期間，「將自己的一部分情感融入了普年這個角色，殺青後偶爾會特別想念她」，認為「普年是個純粹如孩子般的人。」

▲《樹冠羞避》韓寧、黃可欣。（圖／公視提供）

▲（左起）黃可欣、韓寧出席《樹冠羞避》特映會。（圖／公視提供）

劇中韓寧許多翹腳、開腿釣蝦的肢體演出，大大剌剌個性跟她高冷優雅氣質大不相同！日前《樹冠羞避》劇組團隊邀來導演、演員親朋好友們舉辦特映，韓寧也邀父母親到現場觀影，放映完畢韓寧問父親說「有沒有睡著？」，沒想到父親笑稱「這樣的形象有點不太好」讓韓寧尬笑，卻也證明她詮釋自然、到位。

▲《樹冠羞避》韓寧、黃可欣。（圖／公視提供）

▲《樹冠羞避》裡，韓寧大剌剌動作與平常形象大不同。（圖／公視提供）

劇中韓寧與愛侶在釣蝦時相遇而交往。特映會中韓寧分享提到，導演真的安排演員到釣蝦場實習；韓寧直呼「釣蝦場的老闆非常酷」，還被老闆教怎麼「放蝦」，韓寧也笑稱自己蝦子一直都釣不起來，還在灑蝦時「水噴到一旁真的客人」讓她緊張地回望蝦場老闆。

▲《樹冠羞避》韓寧、黃可欣。（圖／公視提供）

▲《樹冠羞避》韓寧（左）與來自泰國的黃可欣飾演同志情侶。（圖／公視提供）

泰國女演員黃可欣首度挑戰在台灣拍攝華語劇情長片，來台灣求學、工作已經五年的她原以為看劇本沒問題，但特映會上也表示「專有名詞、成語真的難倒我！」。劇中飾演個性爽朗直接、善解人意的泰國女孩「在在」，導演張均瑜開拍前要韓寧跟她上表演課，也讓她們倆在台北萬華街頭漫步，透過自然互動發展出劇中女同志微妙的情感。

 

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樹冠羞避, 韓寧, 黃可欣, Emmy Huang

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