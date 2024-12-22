吳可熙合照好萊塢大導演！　史派克李記者面前突然「紳士舉動」暖爆

記者蕭采薇／綜合報導

女星吳可熙受邀前往沙烏地阿拉伯，擔任「紅海國際電影節」國際競賽的評審，並與好萊塢大導演史派克李（Spike Lee）率領的評審團一同合影。她興奮能有機會與仰慕已久的史派克李近距離交流，從他身上獲得很多創作啟發。

▲吳可熙受邀出席「紅海國際電影節」擔任國際競賽的評審。（圖／CAA提供）

評審團來自世界各地的傑出電影工作者，當評審團主席史派克李見到吳可熙時，興奮地向她大喊：「就是妳！」原來她曾在史派克李於紐約大學任教帶領過的台裔美籍學生邱傑森（Jason Chew）的導演作品《如意》演出，沒想到大導演至今仍記得她，並給予她一個大擁抱。

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▲吳可熙優雅登上紅海國際電影節紅毯，與好萊塢大導演史派克李率領的評審團站在一起合照。（圖／CAA提供）

在紅海國際電影節安排評審團接受各大國際媒體拍照時，吳可熙與另一位評審哈姆扎詹久姆（Hamzah Jamjoom）本來分別站在評審團主席史派克李的左右兩側，沒想到對方非常紳士，示意讓吳可熙站在中間，她趕緊禮讓，但對方仍堅持，並說：「不不不，您是女士！」吳可熙最終說不過大師，站在兩位紳士中間合照，讓她直呼史派克李「真的很Nice，很紳士」。

▲吳可熙與好萊塢大導演史派克李（右）、哈姆扎詹久姆（左）在紅海國際電影節合影。（圖／CAA提供）

在評審的看片行程之外，吳可熙也在當地遇到許多國際電影人，包括以漫威電影「鷹眼」一角紅遍全球的傑瑞米雷納（Jeremy Renner）以及《貧民百萬富翁》男主角戴夫帕托（Dev Patel）。戴夫與她同屬CAA經紀公司的簽約藝人，演而優則導的他今年自編自導自演《怒火狂猴》（Monkey Man）口碑不錯，吳可熙忍不住當場告白：「看完非常喜歡，受到很多啟發。」

▲吳可熙（右起）與好萊塢導演哈姆扎詹久姆、「鷹眼」傑瑞米雷納在紅海國際電影節合影。（圖／CAA提供）



這是吳可熙第一次在沙烏地阿拉伯入境，把握機會在當地觀光，除了紅海國際電影節所在地吉達以外，一起擔任評審的哈姆扎詹久姆盡地主之宜，為了她特別安排當地私人導遊來伴遊，帶她前往被譽為「通往麥加之門」的吉達古城巴拉德（Al-Balad）導覽，同時品嚐當地美食。

▲吳可熙嚐鮮沙烏地阿拉伯當地的駱駝奶，直呼「很滑順，很好喝」。（圖／CAA提供）

吳可熙對於城市中的古老建築印象深刻，也難忘當地的「駱駝奶」，有巧克力、焦糖、薰衣草等不同的口味，她喝完狂讚「很滑順，很好喝」，另一個讓她吃完意猶未盡的是當地美食Balila，她直呼吃起來酸酸甜甜的，可以一口接一口吃，尤其滿滿一碗都是蛋白質，有鷹嘴豆還有黃瓜，非常健康。