黃妃經紀人嗆唱片公司「新專輯要發自己發」　劇情急轉！

記者關韶文／台北報導

唱紅《追追追》的黃妃，日前和唱片公司因為新專輯意見不合，經紀公司在私人臉書嗆聲唱片公司老闆，「要發自己發！」幾天後劇情急轉直下，黃妃趕在年尾推出新專輯《我若是黃倩倩》，趕上最後一班金曲列車。

新專輯砸下超過800萬製作籌備，台語歌手破天荒以第二品牌醞釀主題，前導影片一釋出就引來話題，原來這回黃妃化身為「黃臉婆大媽」俗樣上鏡，為了尋找人生方向而進入一家塔羅牌算命諮商，且意外從四張牌中進入四種不同生活的的時光機體驗，黃妃對於這次演戲樂於挑戰，笑說自己是「本色演出」在家裡本來就是個家政婦，什麼家事都得做、拿著掃把拖把都是在家天天上演的日常，唯獨一大難事是答應讓三歲兒子一同拍攝。

▲▼黃妃發行新專輯。（圖／米樂士娛樂提供）

有趣的是，兒子最後在影片雖只有短短「3秒」的畫面，大夥卻為了此大費工夫，事前先向幼稚園請假3天獲得老師獲准、再向兒子開出「拍完去遊樂園」條件交換才獲得兒子首肯獻出螢幕處男作，至於表現，黃妃嚴格打分數「覺得兒子表現不好，只要人多的地方他就會無法控制，連60分都不到，但這是非常有意義的機會，讓我們母子一起留下一個作品珍藏。」至於歌后自己演技則大獲導演好評，幾乎每個鏡頭都是一次OK，對此她特別感謝又仁所飾演的算命師，讓她能輕鬆且專注的入戲。

談及算命經驗，黃妃透露以前很愛算命，舉凡中式命理紫微斗數、八字、手相、甚至鳥卦都算過，唯獨西洋塔羅牌沒嘗試過，這回正好在MV過足算命癮，她回憶有個算命師鐵口直斷「生命中會出現許多貴人」，更建議她把本名改成「黃子倩」有助於健康與事業，她形容「沒改名字前真的很容易生病，宣傳期、重要演出就大感冒，改成新名「黃子倩」後身體好很多，時常對著鏡子叫自己！」她以前算命大多問事業、健康，曾有算命師預言會有「車關」，她表示：「聽到不好的就當作警惕，選擇去捐血做公益，還可以擋掉血光之災。」這回以「黃倩倩」開唱，粉絲要如何區隔與黃妃兩者，她妙答：「舞台上可以叫我黃妃，私下叫我倩倩就可以了，就是沒化妝的時候。」