滅火器酸爆！放「愛情摩天輪」　下秒陳其邁人體衝浪！

記者關韶文／台北報導

滅火器「On Fire Date」演唱會28日回到高雄開唱，搭配聖誕佳節氣氛，邀請大家一同回到18歲談場幼稚的戀愛。除了以聖誕樹佈置舞台外，前市長參選人陳其邁更是現身到場力挺，開玩笑表示，「選舉後一直心很痛，後來才發現是上次造勢場被大正熱情地抱了一下，肋骨斷到現在。」

▲▼ 陳其邁大玩人體衝浪。（圖／火氣音樂提供）

演唱會一開始，身穿日式高校制服登場的滅火器，在青春的背景樂結束後，緊接播放了「恭喜發財」配樂，引發台下一片笑罵。楊大正裝無辜表示「怎麼了嗎？大家怎麼感覺心情很不好？」，皮皮接著說：「對啊，發大財不好嗎？」，鄭宇辰也笑說：「大家不要悶了，滅火器答應給大家一座摩天輪好嗎？」，接著在跟嘉賓PiA演唱到合唱曲《製造浪漫》時，更「實現承諾」播放了《愛情摩天輪》影片當作背景，嘲諷指數滿點！

▲滅火器高雄開唱。（圖／火氣音樂提供）



值得一提的是，滅火器好友，前市長參選人陳其邁更是現身到場力挺，現身時的尖叫聲不絕於耳，可見現今他在網友間的超高人氣！他上台後即與大正擁抱，玩笑稱「選舉後一直心很痛，後來才發現是上次造勢場被大正熱情地抱了一下，肋骨斷到現在」，展現兩人的超好交情。一陣寒暄後，大正說「唱歌還是衝浪，你要不要選一個？」，沒想到其邁竟把手機托給助理保管，轉身投入歌迷間衝浪，回到台上更直呼「真爽！」，嗨翻全場！

在演唱會尾聲，滅火器更是偷偷與樂迷預告明年即將再次於高雄舉行Fireball火球祭，引發現場樂迷一陣驚呼。大正也說「我們會更努力把更多想做的事情完成，2019我們一起加油。」