ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

滅火器酸爆！放「愛情摩天輪」　下秒陳其邁人體衝浪！

記者關韶文／台北報導

滅火器「On Fire Date」演唱會28日回到高雄開唱，搭配聖誕佳節氣氛，邀請大家一同回到18歲談場幼稚的戀愛。除了以聖誕樹佈置舞台外，前市長參選人陳其邁更是現身到場力挺，開玩笑表示，「選舉後一直心很痛，後來才發現是上次造勢場被大正熱情地抱了一下，肋骨斷到現在。」

▲▼ 滅火器。（圖／火氣音樂提供）

▲▼ 陳其邁大玩人體衝浪。（圖／火氣音樂提供）

▲▼ 滅火器。（圖／火氣音樂提供）

演唱會一開始，身穿日式高校制服登場的滅火器，在青春的背景樂結束後，緊接播放了「恭喜發財」配樂，引發台下一片笑罵。楊大正裝無辜表示「怎麼了嗎？大家怎麼感覺心情很不好？」，皮皮接著說：「對啊，發大財不好嗎？」，鄭宇辰也笑說：「大家不要悶了，滅火器答應給大家一座摩天輪好嗎？」，接著在跟嘉賓PiA演唱到合唱曲《製造浪漫》時，更「實現承諾」播放了《愛情摩天輪》影片當作背景，嘲諷指數滿點！

▲▼ 滅火器。（圖／火氣音樂提供）

▲滅火器高雄開唱。（圖／火氣音樂提供）

值得一提的是，滅火器好友，前市長參選人陳其邁更是現身到場力挺，現身時的尖叫聲不絕於耳，可見現今他在網友間的超高人氣！他上台後即與大正擁抱，玩笑稱「選舉後一直心很痛，後來才發現是上次造勢場被大正熱情地抱了一下，肋骨斷到現在」，展現兩人的超好交情。一陣寒暄後，大正說「唱歌還是衝浪，你要不要選一個？」，沒想到其邁竟把手機托給助理保管，轉身投入歌迷間衝浪，回到台上更直呼「真爽！」，嗨翻全場！

在演唱會尾聲，滅火器更是偷偷與樂迷預告明年即將再次於高雄舉行Fireball火球祭，引發現場樂迷一陣驚呼。大正也說「我們會更努力把更多想做的事情完成，2019我們一起加油。」

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

張立昂貼心暖男特質！　女友一不爽「我會立刻發現」

閻奕格、Gail合體飆唱「476萬」神曲　預告：還有下次！

決心剷除黃牛票！　5000人贊成提案「學日本重罰」

陳大天：戀愛無法看見自己的荒唐！　接著「歡迎王心凌」

饒舌歌手私下「怒飆髒話」全被拍！　工作人員全踹共

吳宗憲自虧在「五月天面前是諧星」　因《玩很大》受傷！

混血女主持人「慘遇死亡車禍」　忍過全身40%三度灼傷！

羅宏正放話：想在雪地裡擁吻！　「各種角度情不自禁」

齊名BTS入圍葛萊美獎！　「台灣這組樂團」搶同獎項

《誰先愛上他的》主題曲她唱的！　資深歌后「唱過40首」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

藏鏡人要結婚了！　消失2年「正面照」首曝光…網暴動：超美

快訊／劉德華開唱突喊卡！　「醫生說不能唱了」下台退票

昆凌帶周杰倫回娘家！　「搭船看夕陽」被拍…網笑瘋：怎麼怪怪的

泫雅「深夜內褲自拍」　胸部以下線條全露..粉絲：羨慕E'Dawn

朱麗倩眼神直盯劉德華　看老公鞠躬道歉「台下現暖舉」全被拍

《還珠》晴兒19年後長這樣！　住5億豪宅「隔壁鄰居是故宮」

陳冠霖和老婆%%%「被兒子撞見」　1句話突破窘境！

江宏傑出賣老婆床照！福原愛「真面目」曝光　網大驚：你會被打

梧桐妹回上海跨年前　喜收3大禮「頭貼修杰楷自拍」❤喊話了

國師來了！　唐綺陽2019上半年十二星座運勢

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

滅火器

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. MAMAMOO輝人「樓梯摔倒」坐輪椅返韓！　粉絲見照片揪心
  2. Wish、Masha掰了《娛百》愷樂不捨　傳找她們接棒
  3. 曬美食照遭粉批「只是吃喝玩樂，不工作」　楊丞琳深夜吐委屈心聲！
  4. 王力宏一聽聲音就認出！20年鐵粉暖告白「我人生2/3都你」
  5. 票房造假、小鮮肉高片酬黑幕多！　「帝王級男神」當影協主席網淚推：救救演藝圈
  6. 茱莉安摩爾《美聲俘虜》代唱者曝光！「殿堂級女高音」獻聲
  7. 李佳穎「對天發誓」斷開導演　沒劈腿小天：我想好好嫁人
  8. 黃妃經紀人嗆唱片公司「新專輯要發自己發」　劇情急轉！
  9. 劉德華爆淚喊卡..陳昇：要很大勇氣！　「天意不可逆」吐陰影
  10. 紅毯下雨夾雪「吳謹言性感裸肩」　觀眾裹羽絨服傻眼：用看的就抖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366