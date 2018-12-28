李友廷《把音量轉小》吉他好強！哈林讚：最精彩的一位

記者林彥君／台北報導

《聲林之王》第11集「叢林內戰」，本次賽制為PK擂台賽，導師可決定雙方同時待定，但不可同時過關，28位選手中取12強。許淨淳在第二階段被網友救回歸隊，她站到台上等待PK，沒想到李友廷從後台走出，讓全場驚呼，蕭敬騰也忍不住說「蠻狠的！」許淨淳轉頭看到李友廷驚訝說：「我沒有想到他啦！」

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲李友廷和許淨淳。（圖／ETtoday）

許淨淳以創作曲《安捏母湯》對上，李友廷的自創曲《把音量轉小》，蕭敬騰認為許淨淳的創作比之前更成熟，但調性雷同有點可惜，哈林看完馬上做好決定，「我有明確的想法，目前為止，最精彩的一位！」

蕭敬騰對李友廷說：「我一直擔心，友廷為什麼選擇自己同組的PK，淨淳很優秀，我兩個都想保留，我記得曾跟友廷說『你只能唱自己的歌』，你今天唱自己的歌唱得非常好！很有味道！但最錯就是選擇淨淳。」投票時蕭敬騰不捨說：「友廷你好慘忍，我選友廷。」最後李友廷以3票獲勝。

▲李友廷。（圖／ETtoday）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

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