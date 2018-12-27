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英國名廚奧利佛加入《星際大戰》　首演電影「角色曝光」

記者傅家妤／綜合報導

英國名廚傑米奧利佛（Jamie Oliver）以推廣健康飲食、協助改善英國學校缺乏營養均衡的飲食習慣聞名，旗下的餐廳也經營得有聲有色，不過近來他即將跨足電影界，被爆出即將加入第9集的《星際大戰》演出，將飾演「風暴兵」。

▲英國名廚傑米奧利佛。（圖／翻攝自IG、Facebook／傑米奧利佛）

▲英國名廚傑米奧利佛傳出將客串第9集《星際大戰》。（圖／翻攝自Facebook／傑米奧利佛、《星際大戰》劇照）

根據外媒《太陽報》報導，傑米奧利佛將客串第9集《星際大戰》電影，消息人士指出，他如今在該片Pinewood片場與其他「風暴兵」演員一起受訓，「傑米奧利佛非常認真的對待這次的客串演出，因為對他來說，這是一個他期待了多年的美夢成真，不過他已經發誓不將此消息洩漏出去。」對於即將飾演風暴兵一事，傑米奧利佛尚未給出任何回應。

▲英國名廚傑米奧利佛。（圖／翻攝自IG、Facebook／傑米奧利佛）

▲傑米奧利佛曾打扮成風暴兵護送女兒上學。（圖／翻攝自IG／傑米奧利佛）

事實上，傑米奧利佛一直以來都是《星際大戰》電影的忠實粉絲，他先前就曾一度cosplay成風暴兵，護送女兒去上學，為小孩舉辦的生日派對，也是以《星際大戰》為主題，當時他也穿上了風暴兵的衣服，可見他對該角色的熱愛程度。

▲英國名廚傑米奧利佛。（圖／翻攝自IG、Facebook／傑米奧利佛）

▲傑米奧利佛也是個「星際迷」。（圖／翻攝自Facebook／傑米奧利佛）

除了傑米奧利佛以外，威廉王子和哈利王子先前也曾在《STAR WARS：最後的絕地武士》中客串過風暴兵一角，
只不過當時有報導稱，風暴兵的身高大多都在5呎11吋（約180公分），而王子兄弟倆的身高太高，讓畫面看起來有點突兀，由於這段劇情也影響不大，最後才會被剪掉，而身高178公分的傑米奧利佛可能不會有這個問題。

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關鍵字

傑米奧利佛, Jamie Oliver, STAR WARS, 風暴兵

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