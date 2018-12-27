吳慷仁36歲簽字買癌症險　「不想給家人負擔」

記者潘慧中／綜合報導

吳慷仁忙碌工作之餘，不忘和粉絲分享日常生活，他26日在社群網站透露買了癌症險，「想著無常也許離我也快了…畢竟也30有6…」，附上的照片似乎是正在簽寫文件，一席話格外引起許多網友反思。

▲吳慷仁送了特別的聖誕禮物給自己。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）



日前適逢聖誕節，有別於其他人買一般的禮物自我犒賞，吳慷仁送了深具意義的「大禮」給自己，他表示最近兩個禮拜以來，陸續聽聞3個朋友罹患癌症，全是50歲左右的男性友人，「對他們而言是50歲不過是幸福人生的開始，但卻要面臨身體治療的煎熬，身旁的家人更是…。」

▲吳慷仁買癌症險。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）



這些消息影響了他的心情和思維，吳慷仁透露好幾天的晚上睡覺前都覺得很忐忑，不知不覺迎來36歲的他，想到無常很可能有天會找上自己，他前幾天便致電給賣保險的國中同學，悄悄加保了癌症險，「就是覺得不想未來給家人負擔…誰知道呢…。」

▲▼吳慷仁聽聞部分朋友罹患癌症，內心頗受影響。（圖／翻攝自Facebook／吳慷仁Kang Ren Wu）



吳慷仁臉書全文：

耶誕節買癌症險...

最近兩個禮拜...聽到了身邊三個朋友罹患癌症...都是50左右的哥哥，對他們而言是50歲不過是幸福人生的開始，但卻要面臨身體治療的煎熬，身旁的家人更是....我幾個晚上睡前心裡都很忐忑...想著無常也許離我也快了...畢竟也30有6...

前天就打了通電話給賣保險的國中同學...加保了癌症險...就是覺得不想未來給家人負擔...誰知道呢...

#保佑我的朋友

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