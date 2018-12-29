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韓國泡菜「撕開來」才好吃！大媽圍一圈醃泡菜文化是這樣來的

台灣妞韓國媳 台灣妞韓國媳

我是一個誤打誤撞嫁到韓國的台灣妞，完全對韓國沒有熱忱的我，要在這裡重新..

文／台灣妞韓國媳

每次看韓劇，大媽們一起在後院做泡菜的場景，都很令人覺得驚奇！其實這是從古早開始就流傳下來的傳統，因為冬天寒冷無法種植作物，如果在入冬前沒有準備好糧食，入冬後就會挨餓受凍，再加上在寒冷的冬天做這些需要碰很多水的工作會很辛苦，因此在入冬前做泡菜，就變成是一種韓國文化。

▲韓劇《今生是第一次》李民基醃泡菜。（圖／翻攝自今生是第一次官網）

▲韓劇《今生是第一次》在後院醃泡菜。（圖／翻攝自今生是第一次官網）

醃泡菜韓文叫做「김장」，每當這時候媳婦就會很辛苦，可能必須回婆家幫忙做泡菜，像是韓劇《今生是第一次》女主角就故意請男主角回老家一起做泡菜。

▲韓劇《今生是第一次》李民基醃泡菜。（圖／翻攝自今生是第一次官網）

▲《今生是第一次》李民基和丈母娘一起醃泡菜。（圖／翻攝自今生是第一次官網）

韓劇《泡泡糖》中，李棟旭和鄭麗媛一起做泡菜的場景，沒想到做個泡菜也可以這麼有愛XDD

▲韓劇《泡泡糖》李棟旭和鄭麗媛一起做泡菜。（圖／翻攝自tvN）

▲韓劇《泡泡糖》李棟旭和鄭麗媛一起做泡菜。（圖／翻攝自tvN）

許多大企業也會在這時候舉辦做泡菜活動，另外每年11月初還會舉辦過冬泡菜文化節，約有五千名市民一起到首爾廣場做泡菜，現場還設有外國專用體驗項目，也越來越多外國人會前往體驗這個特殊文化～

▲每年11月初還會舉辦過冬泡菜文化節，邀請外國人體驗，也發明讓都市人在家就可醃泡菜的泡菜墊。（圖／CFP）

▲外國人也可體驗醃泡菜。（圖／CFP）

而大都市的市民家中沒有那麼大的廚房可以做泡菜，也就發展出這種可以在家做泡菜的「泡菜墊」，大家來韓國時有機會不妨體驗看看喔～

▲每年11月初還會舉辦過冬泡菜文化節，邀請外國人體驗，也發明讓都市人在家就可醃泡菜的泡菜墊。（圖／CFP）

▲墊在泡菜下方的泡菜墊是為了都市人而發明。（圖／CFP）

此外，來跟大家簡單的分享韓國人切泡菜的方法。通常抓出來的泡菜都是完整的，如果大家去超市買現場醃的泡菜也會是這樣，因為一顆白菜會被分為四半，然後醃好以後像這樣變成一顆小球的樣子捲起來。

▲韓國人切泡菜方法。（圖／台灣妞韓國媳授權提供）

▲完整的泡菜長這樣。（圖／台灣妞韓國媳授權提供）

有沒有發現我還有專門切泡菜的紅色砧板XD，因為紅色的醬料非常會染色，不只砧板，連保鮮盒都要挑過！

▲韓國人切泡菜方法。（圖／台灣妞韓國媳授權提供）

▲先切掉菜心。（圖／台灣妞韓國媳授權提供）

接下來把白菜心切掉，一般在家吃，或是台灣人應該比較習慣的方式，就是直接把他切成一段一段的，但是我要跟大家分享的就是泡菜其實「撕著吃」最好吃惹！

▲韓國人切泡菜方法。（圖／台灣妞韓國媳授權提供）

▲大部分人切泡菜都是一段一段的。（圖／台灣妞韓國媳授權提供）

從屁股其實不好撕，從中間最好撕，撕得細細長長，捲飯、捲肉都這麼～這麼～這麼好吃怎麼辦！然後整顆泡菜撕好放上盤子、撒上芝麻，不要懷疑，他們什麼小菜都要撒芝麻！！！

▲韓國人切泡菜方法。（圖／台灣妞韓國媳授權提供）

▲但其實用撕的泡菜最好吃了。（圖／台灣妞韓國媳授權提供）

記得吃的時候只要拿出要吃的裝盤，剩下的就可以放保鮮盒冰起來，已經切掉的泡菜越早食用完畢越好。然後大家還蠻喜歡問泡菜去哪裡買最好吃，其實超市除了已經包裝好一包包賣的，還有很多現醃的，但口味參差不齊，有的阿揪馬手藝好就好吃，不要被照片迷惑!!!!!!!!!!!!!現場都是歐巴桑!!!!!!!!所以一定一定要現場試吃喔～

▲韓國人切泡菜方法。（圖／台灣妞韓國媳授權提供）

▲韓國人最愛撒上芝麻拌著吃。（圖／台灣妞韓國媳授權提供）

如果只是單純買個伴手禮，已經包裝好的小包裝其實就可以了，口味又多，各式各樣泡菜都有，外加台灣人真的買太多吃不完，氣候又熱，一下就過酸，所以我很推薦買這種小小的當伴手禮就好啦！

另外推薦的大概就是第四台購物頻道的泡菜了，CP值頗高，但是也要看品牌，重點是要自己買比較難一點，而且量通常都非常大，會韓文的朋友可以考慮一下唷～

至於我家都是吃婆婆牌XDD很想放婆婆玉照，PS成一個品牌XDDDDD所以是無人能比的啦～呵～婆婆說她要是幫大家做婆婆牌團購會累到往生，所以大家可能沒有口福了XDDDD只好等我得到真傳了XDDDD

台灣妞韓國媳

我是一個誤打誤撞嫁到韓國的台灣妞，完全對韓國沒有熱忱的我，要在這裡重新為我的人生開疆闢土，在這個臭名遠播的國家，開始我的新生活，發現其實，韓國沒這麼可怕啦^^"，了解更多請到粉絲團【台灣妞韓國媳】【HI A DAY】

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關鍵字

泡菜, 韓式泡菜, 文化, 日韓風

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