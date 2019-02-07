生日前一天被偶像求婚！　他演唱會單膝下跪：現在是妳和我的時間

※本篇文章為作者經歷，涉及個人觀感，請斟酌閱讀。

文／甜栗子

2018年8月知道柳昇佑10月即將在首爾辦單獨演唱會，雖然他平時也會參加慶典或偶爾街頭表演，但個人的演唱會基本上一年就那麼只有一次，偏偏我掐指一算，我根本又窮又沒假了，所以心裡已經放棄，但歷經一番掙扎，還是決定跟同事喬假，快閃3天去看我偶像，這大概是我人生中做過最正確的決定之一。

▲▼一番掙扎後還是快閃首爾3天看昇佑。（圖／翻攝自STARSHIP Naver post、資料照／記者周宸亘攝）

這次辦在弘大的想像空間（상상마당），或許是場地比較小，柳昇佑這3場小event超多，開始前有Instagram hashtag抽獎，演唱會中途則有點名台下歌迷合唱，被點到的可以拿到簽名拍立得，加上離萬聖節時間頗近，他3天各扮成不同角色出來發糖果跟玩具戒指，最大的驚喜大概就是他送花求婚的橋段了吧，不過一向沒有抽獎運的我本人，雖然有抱著一點期待，但對於結果看得非常開，前兩天也確實是什麼鬼都沒抽到。

▲生日前看到偶像單膝跪在面前，迷妹人生史上最爆RP一天。（圖／翻攝自STARSHIP Naver post）



時間來到第3天，也就是最後一場演唱會，我坐在倒數第二排中間走道的位置，柳昇佑唱到《線 (선 47.5 CM)》這首歌時，照例請台下觀眾摸摸椅子底下，看是不是有花，我用左手摸了一遍，恩，果然啥都沒有，但過了5秒，還是沒有任何人找到花，於是我又用右手摸了一遍，結果！結果！！竟然在凹槽裡面摸到一個塑膠盒子，一瞬間我還懷疑會不會是髒東西，拔出來一看，盒子裡裝著一束迷你的滿天星乾燥花。

▲塑膠盒裡裝著小小的滿天星乾燥花。（圖／甜栗子提供）



柳昇佑看到我拿出花後說：「哦？等我一下，我下去。」他下台到走道前排的時候，看著我說：「可以不用看別的地方了，現在是妳和我的時間。」

我、的、天！！！

事情發展到這裡，我都還沒實感，腦袋一片空白，表情可能還有點冷靜到別人會懷疑我是不是拿公關票進來的。直到他越走越近，一直看著我唱著《線》，然後單手環繞過我的肩膀抱了抱，伴著旁邊女生的尖叫聲，他走到後方，從工作人員手上接下花束，然後再走到我面前，單膝跪下！距離很近很近，我看到他獻花的手一直抖，忍不住笑出來，原來我們兩個一樣緊張。

是一束粉色繡球，他說花語是：「少女的夢，變成真實的愛情。」

▲柳先生拿著栗子的手機自拍。（圖／甜栗子提供）



結束後一起拍了張照，他看到我手上拿著花束，微微笑說：「今天是妳抽到花耶～」認生如我僵著身體點點頭，接著硬著頭皮跟他說，明天是我生日（是真的），他很有誠意地看著我的眼睛說：「生日快樂。」我拿著花笑得過份開心，照片真的不怎麼好看，但管他的，有柳昇佑在旁邊，其他都不重要！！

▲昇佑本人按IG貼文讚。（圖／甜栗子提供）



目送柳昇佑下班離開後，我把合照跟這3天的心得打在IG上，底下hashtag了柳昇佑的韓文名字，接著就打電話，把我大概會是此生最爆RP的經歷跟朋友說，掛電話後一滑開IG差點心臟病發，柳昇佑本人的帳號按了愛心！！粉絲服務做到這地步，姊姊我已經向母親報備，這輩子大概是嫁不出去了，因為我非柳昇佑不嫁！（開玩笑的啦）

▲▼柳昇佑粉絲服務超到位QQ（圖／翻攝自STARSHIP Naver post、甜栗子提供）



最後來安利一下這位1997年出生的弟弟，柳昇佑一開始常被譯為劉勝宇，15歲時參加《Superstar K4》爆紅，可愛的孩子模樣吸引了一堆姊姊飯，從10代跨到20代，最近雖然還是童顏，但已經很有男人成熟的樣子了～前半期或許是「小朋友」形象太強烈，很多活潑、鄉村類型的歌，後期除了《線》、《只有你》等比較知名的情歌之外，自創曲越來越有自己的風格，尤其詞寫得很好！推薦大家聽他去年11月發的迷你專輯《ROMANCE》，裡面有5首自創曲，栗子本人都很愛，還有去年12月發行的單曲《夢（꿈）》，栗子聽到哭，大概在社會打滾幾年了（？的朋友都會很有感吧...

▲柳昇佑15歲參加選秀節目是這個樣子。（圖／翻攝自Youtube）



▲▼柳昇佑18歲時跟21歲的樣子，現在小朋友真的長很快啊～（圖／翻攝自柳昇佑臉書、甜栗子提供）



最後，不求大家都喜歡上柳昇佑，只希望以後的我們都能快樂追星，在苦悶又或平淡的生活中，找到一點點幸福和撐下去的力量！:)

▼柳昇佑《夢》MV。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

＊甜栗子，高中時搭上Super Junior《Sorry, Sorry》熱潮，一腳踏進K-pop深淵，從說到韓國只知道《大長今》的小朋友變成老韓迷，當了幾年純螢幕飯之後，2017年被柳昇佑這孩子勾起追星魂，算是臨老入花叢（？）再度開啟燒錢養兒子模式，歡迎喜歡昇佑，或是想一起喝茶回想2009年黃金年代的朋友來相認。